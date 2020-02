Icone russe in mostra a Palazzo Coronini

Due preziose icone russe in argento potranno essere ammirate a Palazzo Coronini nell'ambito de "L'opera della settimana" sabato 22 e domenica 23 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. In Russia la tradizione di rivestire le antiche icone dipinte con protezioni in metallo, che lasciano scoperti solo il volto e le mani dei personaggi sacri, pare risalire almeno al XVII secolo. Chiamate oklad, le coperture delle icone erano realizzate con fogli d'argento stampato, rifiniti in seguito con un lavoro manuale di cesellatura e incisione o con applicazioni a niello o a smalto. I soggetti delle parti dipinte erano solitamente copie di famose immagini considerate miracolose.

Si ricorda che domenica l’ingresso a Palazzo sarà gratuito grazie all’iniziativa Domeniche d’inverno al museo, promossa dalla Regione.