Icone ucraine in mostra a San Pietro al Natisone

Verrà inaugurata venerdì 8 aprile, alle ore 18, nella Beneška galerija, al Museo multimediale SMO di San Pietro al Natisone, la mostra 'Le icone ucraine delle feste', in cui saranno espsote una ventina di antiche icone che raffigurano le maggiori feste dell'anno liturgico della Chiesa bizantino-slava.



Le sacre immagini provengono dall'Ucraina e fanno parte di una collezione privata, completata nel corso di anni grazie ad una paziente ricerca. Si tratta per lo più di icone di ottima fattura ma “scritte“ con materiali non sempre di prima qualità il che denota la loro provenienza da contesti popolari che non potevano permettersi costi elevati. Ugualmente il messaggio che ne traspira è di forte impatto e la scena dipinta può essere paragonata a un trattato liturgico-teologico che tenta di svelare il mistero che le feste liturgiche celebrano in determinati tempi dell'anno.



La “lettura” di queste icone può contribuire a conoscere la profondità e la complessità del messaggio di queste immagini, la tradizione di fede e la spiritualità delle Chiese orientali, in particolare di quelle presenti in Ucraina, la terra in cui oggi la gente sta percorrendo la Via crucis di una guerra barbara, inconcepibile in un'Europa civile.



PertantoIl calendario delle feste inizia con la nascita della Madonna (8 settembre), prosegue con l'esaltazione della Croce (14 settembre), la presentazione di Maria al Tempio (21 novembre), il Natale, che nelle Chiese orientali si celebra il 6 gennaio assieme all'Epifania e al Battesimo del Signore, la presentazione di Gesù al Tempio (2 febbraio), l'Annunciazione (25 marzo), il Triduo pasquale, l'Ascensione, la Pentecoste, la Trasfigurazione di Gesù sul Tabor (6 agosto) e termina con la Dormizione o Assunzione di Maria in Cielo (15 agosto).La mostra rimarrà aperta ogni giorno fino al 1° maggio, con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00.