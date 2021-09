Ikarus fa tappa a Resia

Ikarus, ovvero Integrazione, Cultura, Ambiente, Rurale, Sostenibile, è il Festival che unisce eventi culturali, arte, escursioni, attività formative e buone pratiche per valorizzare i territori della Green Belt del Friuli Venezia Giulia che corrono lungo il confine con la Slovenia.



Ricco il programma di eventi ed attività che proseguono fino al 17 ottobre e che sono stati ideati per promuovere le specificità del territorio, le tradizioni, le attività produttive, le professionalità e le bellezze naturali.



Sabato 11 settembre 2021 le iniziative del progetto IKARUS si svolgeranno a Resia con un ricco programma di escursioni, spettacoli teatrali, dimostrazioni, racconti e animazioni.



Programma

ore 10.00 - Monumento all'Arrotino a Stolvizza

escursione guidata su "Ta Lipa Pot"

ore 11.30 - Osteria "Alla Speranza" a San Giorgio



Kamishi bike, spettacolo teatrale per grandi e picciniore 15.00 - fronte Centro visite del Parco naturale delle Prealpi Giulie a PratoKamishi bike, spettacolo teatrale per grandi e picciniore 17.30 - cortile del Museo dell'Arrotino a StolvizzaKamishi bike, spettacolo teatrale per grandi e picciniore 18.30 - cortile del museo dell'Arrotino a Stolvizzadimostrazione e conversazione con gli arrotiniore 20.30 - Stolvizzaquattro racconti, accompagnati da foto d'archivio storico e voce narrante si alternano a quattro momenti di immaginazione oniricaIl progetto è coordinato dal Comune di Stregna e coinvolge oltre 50 partner e patrocini tra Comuni, organizzazioni no profit, aziende e associazioni. E' vincitore dell'avviso pubblico "Borghi in Festival", promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.Informazioni e prenotazioni:+39 339 8403196www.ikarusfest.euinfo@ikarusfest.eu