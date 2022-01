Il ‘Gran maestro del fumetto’ esposto agli Uffizi

Anno d’oro, il 2021, ancora una volta per l’intero mondo delle ‘nuvole parlanti’ made in Friuli. Anche se da anni vive a Parigi, l’udinese Lorenzo Mattotti – partito verso la fine degli Anni ‘70 proprio da Udine come autore di fumetti e fondatore in seguito del gruppo Valvoline - non ha mai dimenticato le sue origini, anche se è ormai uno dei fumettisti più importanti del mondo. Quest’anno ha addirittura vinto il Premio del Gran Maestro del Fumetto, sorta di ‘Oscar alla Carriera’ che nel corso degli anni è stato assegnato ad autori quali Leji Matsumoto, Albert Uderzo, Alfredo Castelli, Gipi e Silver conferito da Lucca Comics & Games. Il suo autoritratto, dopo essere stato esposto nella mostra Fumetti nei musei del più importante festival di settore in Italia, è entrato nella collezione degli Uffizi, il prestigioso museo fiorentino, negli spazi espositivi del Gabinetto Stampe e Disegni.