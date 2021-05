Il ‘piano B’ per i festival, dopo le versioni 'digitali' del 2020 tutti in presenza

Lo scorso anno sono arrivati con un po’ di affanno, ma molti ce l’hanno fatta a realizzare anche ‘in presenza’ buona parte del programma. Stavolta, in pieno lockdown, si è pensato subito a un ‘piano B’ per i numerosi festival letterari della regione, che al di là dell’indubbio valore culturale rappresentano un sostegno indispensabile al settore turistico in questi tempi incerti. La soluzione? Lo slittamento alla primavera inoltrata, quando non addirittura all’estate e oltre, confidando quanto meno nell’attenuazione della pandemia.

HEMINGWAY, 60 ANNI DOPO - Il primo a scommettere sul futuro è stato il Premio Hemingway, che grazie alla collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge ha già in cantiere non una, ma ben tre edizioni, compresa quella (la 37a ) che dal 24 al 26 giugno sarà dedicata al 60° anniversario dalla scomparsa del grande autore statunitense, il 2 luglio 1961. In aggiunta alle quattro categorie portanti - Letteratura, Avventura del pensiero, Testimone del nostro tempo, Fotografia – previsto l’Omaggio Ernest Hemingway all’ospitalità lignanese, che consentirà di portare nella lo calità balneare uno dei vincitori dell’edizione digitale del 2020.



LE DISTANZE DEL NOSTRO TEMPO

FOLLIA TRA STORIA E CINEMA

“AFFAMATO DI INCONTRI”

- Segnali di ripartenza anche per il festival, che ha scelto il tema ‘’ per accendere un riflettore sul nostro tempo, rendendo ancora più evidenti le ‘altre distanze’ che il festival udinese intende indagare, come osservatorio e punto di vista della linea di frattura che separa un ‘prima’ da un ‘dopo’, coinvolgendo come sempre studiosi ed esperti di prestigio e provenienza internazionale. Le date annunciate dal 6 al 9 maggio hanno subito un prudenziale slittamento dal 1° al 4 luglio, in diversi spazi cittadini e della regione. Punto centrale, come sempre, il, promosso insieme alla famiglia del giornalista e scrittore fiorentino. Per la 17a edizione è già stata individuata la cinquina dei finalisti –- , tutti autori che esplorano le inquietudini del nostro tempo.- Slittamento anche per la 17a edizione di, il Festival internazionale della storia, dal 27 settembre al 3 ottobre al Parco Basaglia di Gorizia. Per avvicinare ai grandi temi della storiografia un pubblico ampio, è stato scelto il tema della ‘Follia’ e le sue profonde suggestioni nel mondo dell’arte, del teatro, della letteratura e del cinema, cui sarà dedicato il nuovo festival parallelo èStoria Cinema. Restando al Friuli orientale, già spostato da giugno a settembre anche ilorganizzato dall’associazionee dedicato al rapporto tra giornalismo e fruitori della notizia, attraverso incontri con ‘addetti ai lavori’ e, inevitabilmente, diverse serate specifiche dedicate al Covid.- Addirittura fissata all’autunno inoltrato (dal 16 al 23 ottobre) la nuova edizione di, organizzata dall’associazione culturale Thesis di Pordenone e dedicata al giornalista, scrittore e viaggiatore, “un triestino affamato di incontri e umanità” che intende il viaggio “come opportunità per conoscere se stessi e mezzo di dialogo e confronto con l’altro”. Immutate, invece, le date di pordenonelegge, in programma dal 15 al 19 settembre, ma già partito con iniziative per i giovani autori, come Esordi e il premio dedicato a I poeti di vent’anni.