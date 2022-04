Il balcone di Giulietta era a Cividale?

“Che il balcone di Giulietta di Verona sia un falso scenografico è cosa nota. Che in Friuli esistano ben quattro località alle quali c’è chi attribuisce la presenza storica di tale balcone, forse, è cosa meno nota. Una tale moltiplicazione di oggetti è secondaria solo a quanto avvenuto, un paio di migliaia di anni fa, con dei pani e dei pesci. Allora si parlò di miracolo mentre qui c’è assai poco di miracoloso considerando che la società inglese, ai tempi di Shakespeare, ignorava cosa fosse un balcone e che il sublime bardo, che era anche un abile imprenditore, si sarebbe ben guardato dal mettere in imbarazzo il suo pubblico pagante”, così spiega Alessandro D’Osualdo.



Il balcone c’è, invece, nella novella scritta da Luigi Da Porto, che prenderà il titolo di ‘Giulietta’ e che sta alla base del ‘Romeo and Juliet’. Una novella, inclusa in una lettera, che narra del suo, altrettanto tragico, amore friulano.



“Solo che qui, con la parola balcone, il povero Luigi intende ben altro – continua D’Osualdo - qualcosa che, forse, ha ripreso da una ballata cividalese scritta in ambito cortese, assai simile nei contenuti. Sì, perché la ‘Giulietta’ di Da Porto non è tutta farina del suo sacco, ma la reinterpretazione di scritti di altri autori, come si usava al tempo, dove lui inserisce elementi originali del proprio, disperato amore per Lucina Savorgnan”.Quale sia questo balcone, quali avvenimenti siano capitati nella Patria del Friuli il 26 e il 27 febbraio 1511, la loro revisione e del perché siano date fatidiche per la nostra storia sia reale che letteraria sarà oggetto della presentazione del libro ‘Giulietta (& Romeo), tutto ciò che vorreste sapere sull’origine friulana del mito e i suoi retroscena (senza ricevere risposte svenevoli)” proprio di Alessandro D’Osualdo.L’incontro si terrà venerdì 8 aprile, alle ore 18,30, a Palazzo de Nordis alla presenza del sindaco Daniela Bernardi, dell’Assessore regionale Barbara Zilli, del presidente del locale Rotary Club, Ferruccio Divo, della storica Liliana Cargnelutti e dell’autore Alessandro D’Osualdo.Durante tale presentazione verrà spiegato quanto Cividale conti non solo nella genesi di un celebre mito d’amore.Per accedere, dati i numeri limitati delle presenze, è necessaria la prenotazione telefonando alla Biblioteca Civica allo 0432 710310 in orario di apertura. In ottemperanza alle norme vigenti l’accesso è consentito ai possessori di Super Green Pass e mascherina FFP2