Il Cardinale Kasper a Miramare

“Grandi Incontri a Miramare” è il titolo di una rassegna che vedrà protagonisti, nel corso del 2020, grandi nomi del panorama scientifico, culturale e artistico di livello internazionale che si confronteranno con autorevoli interlocutori nella Sala del trono del Museo storico su temi di ampia portata. A inaugurare la serie degli appuntamenti, mercoledì 5 febbraio alle ore 17, sarà il Cardinale Walter Kasper, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, per anni "ambasciatore" papale in terra di Russia, ex guida del dicastero vaticano che cura i rapporti con le altre chiese cristiane. Il cardinale tedesco è anche autore del libro che Papa Bergoglio citò nel suo primo Angelus da pontefice, ispiratore del sinodo sulla famiglia e dell'Anno santo straordinario. “Walter Kasper e il Cattolicismo vivente. La Chiesa in dialogo” è il titolo della conferenza organizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste che prenderà avvio dopo i saluti istituzionali del direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, Andreina Contessa e del prorettore vicario dell’Università degli Studi di Trieste, professor Valter Sergo. Il professor Antonio Russo (professore ordinario di Filosofia morale all’Università degli Studi di Trieste) aprirà le relazioni con un intervento dedicato a “Henri de Lubac e la Chiesa in dialogo”, incentrato sulla figura emblematica del teologo che ha portato al Concilio Vaticano II (1962-1965), cioè alla Magna charta della Chiesa cattolica del III millennio. Il professor Russo è l’autore del recente volume: Walter Kasper, Cattolicismo vivente sotto la parola di Dio (2018). Il professor Raniero Fontana (Ratisbonne – Centre Chrétien d’Études Juives, Dottore in Teologia e Laureato in Filosofia) terrà una conferenza dal titolo “Walter Kasper e il dialogo con gli Ebrei”, introducendo la figura e il ruolo del cardinale, tra i protagonisti più autorevoli del dialogo ebraico-cristiano. Il Cardinale Walter Kasper (Università di Tübingen e Città del Vaticano) chiuderà le relazioni con una conferenza centrata su “Il dialogo tra Chiesa e mondo”, affrontando la questione – “non puramente accademica, ma sociale ed ecclesiale, che riguarda aspetti pratici e concreti a tutti i livelli, in una chiesa che è in cammino, per usare una famosa espressione, biblica e teologica, fatta propria e preferita da Papa Francesco” - a partire dalle fonti da cui attingere.