Sabato 19 giugno 2021, alle ore 18, in via Cividale, a Udine, è in programma un incontro in cui Paolo Paron parlerà de "Il Ciclo del Tempo - Riti, Leggende e Racconti della Tradizione Europea".



Si parlerà del Solstizio d'estate ormai alle porte, e poi si percorrerà il corso dell'anno solare con le sue ricorerrenze, le feste, i momenti fondamentali come Samhain, il Solstizio d'Inverno, Imbolc, il capodanno romano per riconoscere e riscoprire come i nostri avi fossero attenti allo scorrere del tempo e come tutto questo fosse simbolico e denso di significati ed insegnamenti.



"Coloro che vivono a contatto con la Natura e con la terra, mantengono ancora una visione ciclica del tempo - spiega Paron -. Lo fanno perché questo nasce dal loro cuore in modo spontaneo e naturale, ispirato dal mondo che li circonda. Il susseguirsi delle stagioni, il ciclo di nascita, morte e rinascita delle piante invita fin dalla notte dei tempi ad assecondare questo modo di porsi verso il mondo e verso l'esitere. Miti e simboli richiamano e rilanciano questi messaggi, come fa il solstizio d'estate che vivremo fra qualche giorno: momento di massima vittoria della luce e del calore, affermazione rigogliosa della forza della natura e, al contempo annuncio della caduta, perché dal giorno successivo, impercettibilmente le giornate cominceranno ad accorciarsi e lentamente ci avvieremo verso il ritorno del buio e del freddo, che ci riportano alla stagione invernale".



"Il Solstizio d'inverno, momento di maggiore forza dell'oscurità e della caduta, annuncia la vittoria della luce e la lenta salita verso la bella stagione. Come dicevano i nostri saggi, ricorda che quando sei al massimo della disperazione, del buio, della mancanza di speranza, ecco da lì ricomincia la tua risalita e da questa esperienza tornerai più forte a vivere nel mondo; allo stesso modo quando pensi di essere al massimo della tua potenza ricorda che da quella posizione puoi solo scendere e a volte cadere, abbi considerazione degli altri e del mondo che ti circonda..... di questo e molto altro parleremo sabato pomeriggio - conclude Paron -".