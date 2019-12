Il Cirf ricorda don Gilberto Pressacco

In occasione della consegna degli attestati dei corsi di friulano del 2019, il centro interdipartimentale per lo Sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell’Ateneo ha organizzato un incontro per ricordare uno dei protagonisti della scena culturale friulana del Novecento: don Gilberto Pressacco. Venerdì 20 dicembre, infatti, alle 18, nell’aula Pier Paolo Pasolini di Palazzo Garzolini-di Toppo Wassermann, in via Gemona a Udine, sarà proiettato “Incanto”, un film di Marco D’Agostini che ripercorre, grazie alla voce di alcuni testimoni, i sentieri tracciati dal pensiero di don Pressacco, in una sorta di viaggio di scoperta attraverso la ricerca storica e le intuizioni di questo caleidoscopico personaggio. Al termine della proiezione, seguirà un’intervista al regista a cura di Paolo Cantarutti.

Il film è stato prodotto da Agherose e dall’associazione culturale don Gilberto Pressacco, con il sostegno di Fondo Audiovisivo FVG, Fondazione Aquileia, Fondazione Friuli, Società Filologica Friulana, Università degli Studi di Udine e CIRF. Entrata libera.