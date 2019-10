Il Comandante Alfa torna in Fruli

Il Comandante Alfa torna in Friuli. L'appuntamento è per giovedì 10 ottobre, alle 20, all'agriturismo Alle Ortensie di San Vito di Fagagna. Sarà l'occasione per presentare il suo libro, 'Missioni segrete'; modera l'incontro il giornalista Daniele Paroni.

Nel volume, il Comandante Alfa, uno dei fondatori, nel 1978, del Gis, il Gruppo di Intervento Speciale dei carabinieri, racconta le operazioni militari, sia in Italia sia all’estero, che gli italiani non conoscono e mai raccontate prima d’ora. Ben pochi infatti sanno che fu il Gis a essere inviato in Libia a catturare gli autori della strage di Lockerbie. O che al Gruppo fu affidato l’addestramento della Polizia locale in Afghanistan, bersaglio continuo di attentati di Al Qaeda e dell’Isis. O ancora che al Gis si deve la cattura di pericolosissimi criminali di guerra nella ex Jugoslavia.