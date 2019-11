Il Coro Giovanile Regionale del Fvg a Turriaco per Santa Cecilia

Si preannuncia già essere un grande evento il decimo Concerto per Santa Cecilia organizzato dal Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi per domenica 24 novembre alle 18 nella Chiesa di San Rocco a Turriaco, inserito nel calendario nazionale di Feniarco che raccoglie tutti i Concerti dedicati alla Patrona della musica e del canto. Infatti, il Coro scelto dal Gruppo per la decima edizione di questo attesissimo concerto sarà il Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia diretto dalla maestra Petra Grassi. Il coro è composto da una quarantina di selezionati giovani coristi tra i 18 e i 30 anni provenienti dall'intero territorio regionale impegnati nello studio del repertorio classico, dall'antico al contemporaneo, con particolare attenzione alle opere di compositori regionali. Il Coro è stato formato grazie a un progetto dell'Usci Fvg, in collaborazione con Feniarco, nell'ambito del progetto nazionale Officina Corale del Futuro.

Il Cgr Fvg ha già rappresentato la nostra regione in numerosi concerti in Italia e all'estero ed è da poco reduce della soddisfacente trasferta in Irlanda del Nord.

"Siamo onorati di ospitare a Turriaco il CGR FVG, sicuramente un'eccellenza in campo corale - afferma la presidente Caterina Chittaro - ragazzi che con la loro bravura e i loro sacrifici dimostrano concretamente che quando ai giovani si dà fiducia i risultati arrivano, e questo non solo nel canto".

Per la realizzazione del Concerto il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi ringrazia don Enzo Fabrissin, don Francesco Fragiacomo, il Comune, la Bcc di Turriaco e la Fondazione CaRiGo.