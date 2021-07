Il corpo, strumento di comunicazione

Dopo l’anteprima delle scorse settimane, l’Erpac Fvg ha inaugurato alla Galleria d’arte contemporanea ‘Luigi Spazzapan’ di Gradisca d’Isonzo la mostra Behind the Appearances, con opere realizzate dagli artisti tedeschi Vera Lehndorff e Holger Trülzsch. La prima, con il nome di Veruschka, è stata un’icona della moda Anni ’60 – e una delle stelle del film Blow up di Michelangelo Antonioni – prima di iniziare a sperimentare con Trülzsch, a sua volta attivo in una formazione di culto della musica tedesca del decennio successivo: i Popol Vuh. SUPERAMENTO DEGLI SCHEMI - Nel corso degli Anni ‘70 e ‘80 i due hanno lavorato a una forma innovativa di body painting che è una sintesi di fotografia, pittura e performance. Nella mostra a cura di Lorenzo Michelli (coordinata da Alda Balestra Stauffenberg) è visibile il lungo lavoro dedicato a una forma artistica che riguarda il corpo umano, la natura e l’artificio. Un’opera che prende il via in un periodo - gli Anni ’70 - in cui ogni schema rispetto alle consuetudini era stato ampiamente superato a favore di un’estetica più estesa, entrata nella vita quotidiana. L’esposizione è strutturata in più sezioni corrispondenti ai tanti cicli e temi trattati dagli artisti: Nature, Performances, Oxydations, Peterskirchen, Paros, Spetse. Attraverso la fotografia, i due artisti riflettono ‘oltre le apparenze’, ovvero pongono la questione della scelta, dell’atto del mostrarsi, con immagini del corpo di una donna in rapporto a situazioni diverse. Il fatto che Vera Lehndorff sia stata una delle più famose modelle internazionali fa riflettere sul dualismo tra posa e naturalezza, tra apparire e sparire. La peculiarità delle foto sta nel fatto che documentano un’azione rivolta al corpo, che diventa strumento di comunicazione alternativo, dipinto e manipolato per essere inserito e confondersi con la natura. L’esposizione è stata anticipata da un’anteprima di quattro filmati (Salomé, Sirius, Where the dog had been buried, Die Türe/The Door, Oxydations), che continueranno a essere fruibili anche durante la mostra.