Il corpo umano, un confine da superare

Nella libreria studiofaganel di Gorizia è aperta e visibile fino al 24 aprile la quarta edizione di Mind the Gap, progetto d’arte contemporanea promosso da Altreforme con il sostegno della Regione. La mostra – co-curata da Giada Centazzo, Bruno Di Marino e Rachele D’Osualdo – vede protagoniste tre artiste visive che partendo dal tema del limen, significante molto caro allo psichiatra Franco Basaglia, si interrogano intorno alla questione di cosa sia ‘individuo’ e cosa ‘corpo’, tra natura e cultura. Il concetto indica il confine, la soglia. Per il padre della Legge 180, la sclerotizzazione del confine tra ragione e follia, normalità e anormalità, produce segregazione e intolleranza. Quando invece il confine diviene permeabile e poroso, permettendo interscambi e sconfinamenti, ne scaturiscono energia e vitalità. Il corpo umano è limen per eccellenza: collega e separa, protegge e interfaccia. Interrogando da angolature diverse e personali il tema del corpo, le tre artiste esplorano il concetto di confine e limite mediante categorie dialettiche.



Materia, suono, identita’Nelle sue installazioni, sculture ed immagini, la ravennate Caterina Morigi si concentra sui mutamenti della materia, soggetta in particolare allo scorrere del tempo, ponendo l’attenzione sugli aspetti meno evidenti, spesso celati. La ricerca estetica dell’austriaca Ulla Rauter si svolge all’incrocio tra sound art, arti visive e performance musicali, creando dispositivi sonori e strumenti musicali sperimentali in grado di tradurre stimoli fisici in suoni elettronici. Videoartista, fotografa e direttrice della fotografia, nel suo lavoro la friulana Debora Vrizzi riflette sull’identità personale e collettiva, avvalendosi di strutture semi-narrative o simbolico-concettuali, ma anche ricorrendo alla documentazione del reale e all’autobiografia. (Info e prenotazioni: mail@altreforme.net)