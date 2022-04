Il corpo umiliato, viaggio sorprendente nella storia medievale

Continuano al Teatro Nuovo Giovanni da Udine le Lezioni di Storia che vedono protagonisti alcuni tra i migliori storici italiani in grado di presentare al meglio, sia sotto il profilo scientifico che sotto quello della capacità espressiva e della divulgazione, argomenti di grande fascino e suggestione.



Domenica 10 aprile alle ore 11.00, per la nuova serie di incontri dedicati alla Storia del corpo, Maria Giuseppina Muzzarelli sarà protagonista della lezione “Il corpo umiliato” per un viaggio sorprendente nella storia medievale.



Bagordi e digiuno, soddisfacimento del corpo e penitenza, carnevale e Quaresima: una concezione del corpo oscillante tra umiliazione e celebrazione accompagna tutta la storia della nostra civiltà, in un incredibile alternarsi delle morali. Ma qual è il senso delle umiliazioni inflitte al corpo in epoca medievale affamandolo o flagellandolo? “Si tratta di un comportamento lontano anni luce dalla nostra sensibilità– spiega Maria Giuseppina Muzzarelli, docente di Storia medievale, Storia delle città e Storia e patrimonio culturale della moda all’Università di Bologna - ma vale la pena riflettere su questo fenomeno per cogliere l’apporto che il corpo così disciplinato dava all’individuo, sostenendo la mente, aiutandolo ad affrontare paure ed incertezze, in sostanza non lasciandolo solo davanti a crisi e ad inquietudini”.



Il ciclo di Lezioni di Storia – Storia del Corpo ideato dagli Editori Laterza e organizzato in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e con la media partnership del “Messaggero Veneto” si concluderà domenica 8 maggio con ‘Il corpo da mostrare’ di Alberto Mario Banti.Le lezioni si possono acquistare sue agli sportelli della biglietteria del Teatro (via Trento 4, Udine) dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00. La domenica dell’evento la biglietteria aprirà alle ore 9.30.