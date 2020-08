Il Covid non ferma Stazione di Topolò

Nemmeno il Covid è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote e fermare uno degli eventi 'alternativi' più amati dell'estate friulana. Stiamo parlando di ‘Stazione di Topolò’, molto più di una rassegna, nata 27 anni fa su iniziativa di Moreno Miorelli, Donatella Ruttar e Antonella Bukovaz.

In questa estate dove tutto si è fatto incerto, manifestazioni e rassegne di riferimento hanno dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria, ecco che giunge la lieta notizia che Topolò, eddizione 2020, si farà. Nelle Valli del Natisone, la piccola frazione in comune di Grimacco, dal 28 agosto al 13 settembre, Postaja Topolove ospiterà artisti ed eventi, come da tradizione.

La partecipazione a tutti gli eventi e ai cantieri è gratuita, ma vige l'obbligo di indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale.



La rassegna artistica - termine di per sé riduttivo - quest'anno è stata inserita anche sul sito del Mibact Ogni anno infatti, dal 1994, questo piccolo eremo di mondo, dove la Storia con la esse maiuscola ha lasciato il segno e lo scorrere del tempo lascia il tempo, diventa caput mundi, "crocevia di incontri, ricerche e scambi degni di una metropoli".Topolò, però, è tutto fuorché una metropoli, al contrario è un paese 'dimenticato', isolato e che per qualche settimana all'anno torna ad animarsi, ospitando uno degli eventi più amati in regione. Ed è proprio grazie alla fama di cui gode la rassegna che Topolò sta lentamente tornando a vivere.

"Effetto certo non secondario è quello che vede, in questi ultimi anni, gli arrivi di nuovi residenti giovani in paese, richiamati proprio dal fermento creato dalla manifestazione - spiegano gli organizzatori nella nota Mibact -: un caso unico nella montagna friulana (e non solo) e che fa riflettere sui benefici, diretti o di "onda lunga", che la cultura può portare anche in zone ritenute disagiate perché troppo marginali".

Qui, per un paio di settimane si ritrovano registi, musicisti, scrittori, fotografi, performers e uomini di scienza, provenienti da tutto il mondo, che vengono ospitati nelle case del paese. Ambiente, cultura, isolamento, arte: tutto ciò dà luogo a un laboratorio in divenire che trova la sua sublimazione nella presenza del pubblico.

"Sono circa 50 gli appuntamenti che si svolgeranno nei giorni di quella che in paese è chiamata "la Festa"; narrazioni, concerti, visioni, ascolti, camminate nei boschi che circondano il borgo. Quest'anno gli artisti e i ricercatori provengono, oltre che dall'Italia, da Slovenia, Croazia, Austria, Islanda, Olanda, Francia e Spagna".

Clicca qui per il programma completo