Il Craf presenta la seconda edizione del 'Fotografario'

Due anni dopo ritorna il Fotografario. La mostra collettiva dei fotografi del Friuli Venezia Giulia, ideata nel 2019 dal Craf in occasione dell’inaugurazione del primo deposito climatizzato per l’archivio, fa il bis e apre al pubblico il 23 luglio a Palazzo Tadea. La cerimonia di apertura si terrà sempre il 23 luglio alle 18, al teatro cinema Castello in piazza Duomo a Spilimbergo. Ospite del Centro spilimberghese per l'occasione sarà il giornalista di Repubblica Michele Smargiassi, autore di uno dei testi critici del catalogo dell’esposizione.

La mostra è stata realizzata dal Craf in collaborazione con la Regione, il Comune di Spilimbergo e la Fondazione Friuli, con il sostegno di Friulovest Banca e il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine.

“Il Craf è la domus della fotografia – ha dichiarato il presidente Enrico Sarcinelli - accoglie e promuove il talento della regione Friuli Venezia Giulia attraverso le opere di consolidati artisti e nuove promesse”.

La commissione scientifica di questa seconda edizione del Fotografario - composta dal direttore del Craf Alvise Rampini, dal responsabile dell’archivio Stefano Perulli, dal docente Walter Criscuoli e dal fotografo Pierpaolo Mittica - ha voluto assegnare ai partecipanti un argomento da sviluppare: “L’autorappresentazione, questo il titolo della mostra - specifica il direttore Alvise Rampini – è un tema estremamente complesso che ritroviamo in tutta la storia della fotografia”. A tal proposito, nel catalogo che accompagna la mostra sono pubblicate alcune immagini iconiche riguardanti l’autoritratto, realizzate da celebri fotografi, tra cui Hyppolyte Bayard, Claude Cahun, Erwin Blumenfeld e Joseph Byron.

Hanno aderito al nuovo Fotografario 64 autori provenienti dall’intero territorio regionale: “L’obiettivo è quello di includere e rappresentare un punto di riferimento per la fotografia del territorio – sottolinea il direttore – questa mostra è soltanto la punta dell’iceberg del costante impegno culturale del Craf”. Durante la pandemia, il Centro ha realizzato ogni lunedì videointerviste in diretta agli autori del Fotografario per promuoverne l’attività e farli conoscere al grande pubblico social: “I talk live su Facebook sono stati molto seguiti – afferma Sarcinelli - hanno avuto il merito di avvicinare la fotografia e gli autori alle persone, approfondire temi e favorire il confronto”.

Per l’autorappresentazione i fotografi hanno scelto la tecnica di ripresa, di stampa e le carte utilizzate. Anche queste scelte “autorappresentano” l’autore che viene supportato da una biografia che nel catalogo documenta il percorso professionale dei partecipanti.

A due anni dalla costruzione del primo deposito climatizzato dove è attualmente conservato il suo prezioso archivio, il Craf sta realizzando proprio in queste settimane il secondo deposito: “tra il 2020 e il 2021, in piena pandemia, sono stati acquisiti quattro fondi importanti e molto consistenti (oltre 23000 lastre e negativi) – afferma il direttore –. Abbiamo il dovere di alloggiare il prezioso materiale in uno spazio adeguato con temperatura e umidità controllate per conservarlo secondo gli standard internazionali”. I lavori si concluderanno alla fine dell’estate. Compatibilmente con l’andamento della pandemia, il CRAF organizzerà in seguito visite guidate all’archivio per valorizzare il suo inestimabile contenuto documentale e artistico.

Gli autori del Fotografario: Mattia Balsamini; Samantha Banetta; Vittorio Battellini; Andrea Bernardis; Giulio Bonivento; Gianni Cesare Borghesan; Monika Bulaj; Remo Cavedale; Elio Ciol; Stefano Ciol; Francesco Comello; Paolo Comuzzi; Sara Corsini; Elisa Cozzarini; Walter Criscuoli; Massimo Crivellari ; Fabio Cussigh; Luca A. d’Agostino; Ulderica Da Pozzo; Danilo De Marco; Claudio Erné; Leonardo Fabris; Mara Fella; Paolo Ferrari; Cesare Genuzio; Roberto Giovetti; Albano Guatti; Valentina Iaccarino; Adriana Iaconcig; Daniele Indrigo; Carlo Innocenti; Lorella Klun; Giuliano Koren; Roberto Kusterle; Vincenzo; Labellarte; Luca Laureati; Igor Londero; Francesco Marongiu; Franco Martelli Rossi; Luisa Menazzi Moretti; Pierpaolo Mittica; Alberto Moretti; Francesco Nonino; Eugenio Novajra ; Eleonora Oleotto; Alessandro Paderni; Roberto Pastrovicchio; Mauro Paviotti; Massimo Poldelmengo; Fabio Rinaldi; Giancarlo Rupolo; Denis Scarpante; Schirra/Giraldi; Mario Sillani Djerrahian; Carlo Spaliviero; Enzo Tedeschi; Stefano Tubaro; Roberta Valerio; Carlo Vidoni; Marko Vogrič; Debora Vrizzi; Francesco Zanet; Alba Zari; Lorenzo Zoppolato.

Fotografario: 23 luglio – 29 agosto, Palazzo Tadea, Spilimbergo.

Orari di apertura della mostra dal mercoledì al venerdì: 16-20, sabato e domenica 10.30-12.30/16-20