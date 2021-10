Il culto della Madonna della Ghiara in mostra a Udine

Udine propone quattro appuntamenti, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2021, dedicati alla Mostra sul culto della Madonna della Ghiara e alla storia dell’Altare delle Reliquie, il quale sarà visionabile in tutta la sua completezza in onore della festa di Tutti i Santi, fino al 4 novembre.



Nella Sacrestia della Cattedrale di Udine, il 28, 29 e 30 ottobre e il 1 novembre, alle ore 17, si terranno visite guidate, gratuite, che approfondiranno la storia della devozione alla Madonna della Ghiara e il suo coinvolgimento con l’Altare delle Reliquie. In mostra, si potranno ammirare: l’antica Pala d’Altare attribuita a Palma il Giovane; sei tele rappresentanti i miracoli compiuti dalla Madonna, opere da decenni in deposito e finalmente riportate alla luce; e, infine, gli ex voto in argento.



È gradita la prenotazione o la conferma all’indirizzo mail museo@cattedraleudine.it oppure rivolgendosi al Museo del Duomo, aperto dal lunedì al sabato con orari 10-12 e 16-18 (escluso il martedì.). Green pass obbligatorio.