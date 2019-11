Il cuore marcio della famiglia

Un malessere che non dà scampo, una disagio che cresce fino a diventare violenza che travolge e dalla quale non esiste una possibilità di fuga o salvezza. E’ questo lo ‘Stato di famiglia’ secondo Alessandro Zannoni, scrittore e sceneggiatore per il cinema che presenta a Udine, alla Libreria Einaudi venerdì 8 alle 18, il suo ultimo lavoro: una raccolta di racconti pubblicata con Arkadia Editore. Quella di Zannoni è una prosa incalzante, lucida e asciutta, che caratterizza storie unite dal medesimo male, che nulla concedono alla morbosità o al giudizio morale. I protagonisti sono quasi cavie di un laboratorio, soggette a una condizione mentale e ambientale che le pone inevitabilmente davanti alle conseguenze di un destino sbagliato. Una narrazione che procede a ritroso, alla quale Zannoni ricorre per porre il lettore immediatamente davanti all’esplodere del male e delle sue distorsioni. Fuori da ogni regola, nella maniera più freddamente atroce.