La Società Ginnastica Triestina A.S.D. riapre, da venerdì 3 settembre 2021, il Museo sociale e la Mostra “Il Dante ‘Adriacus’: una storia risorgimentale”. La mostra e il connesso museo sono visitabili venerdì, dalle ore 15.30 – 18.30 e sabato, dalle ore 9-12.

L’apertura avviene in osservanza della normativa anti Covid; pertanto dietro presentazione del Green Pass o certificato equivalente. Non è richiesta la prenotazione; tanto la mostra, quanto il museo sono inoltre visitabili gratuitamente.

La mostra “Il Dante ‘Adriacus’ e il Museo sociale sono visitabili nella sede storica di Via della Ginnastica 47, accedendo dall’ingresso per le automobili, nella zona del parcheggio coperto.



Dal cortile, si procede successivamente all’entrata, previa analisi della temperatura tramite termoscanner, prima di procedere al primo piano, negli ambienti attigui alla segreteria.



Il Museo della Ginnastica Triestina traccia la storia di una delle associazioni sportive più antiche d'Italia: dagli esordi nella Trieste asburgica del 1863, attraverso le chiusure e le rinascite irredentiste tra fine ottocento e inizio novecento, passando alle glorie sportive novecentesche, tra allori olimpici e scudetti nazionali. Lo sport non come disciplina puramente fisica, ma quale strumento di crescita spirituale e dovere civico.



Accanto al Museo è possibile visitare la mostra Il Dante "Adriacus": una storia risorgimentale che ripercorre la figura di Dante attraverso l'anniversario dei 700 anni dalla morte, con un'esposizione che analizza il legame tra Trieste e il Sommo Poeta.Partendo dai festeggiamenti del 1865, nell’occasione dei seicento anni dalla nascita di Dante, la mostra ripercorre la figura del Vate nell’ottocento, analizzando come fosse stato recepito nei territori dell’impero austro-ungarico.Dal monumento di Dante a Trento voluto dagli irredentisti, al liceo Dante Alighieri a Trieste, a Dante come “padre della patria” in Istria, ai primi studi danteschi in Slovenia con la grotta di Tolmino, al Dante degli studenti italiani nella Vienna fin de siècle.Un Dante “risorgimentale” e, nel caso della SGT, persino “sportivo”.La mostra è tra i pochi eventi a Trieste ad aver ricevuto il prestigioso patrocinio del Ministero della Cultura, attraverso il Comitato Dante 700.