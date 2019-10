Il fascino della storia e delle favole

Nuovo appuntamento realizzato dalla Triennale Europea dell’incisione a Udine, nell’ex chiesa di San Francesco fino al 20 ottobre. E’ la mostra Tonino Cragnolini 1937-2014. Evocazioni storiche in Friuli, significativa selezione di opere dell’artista friulano (Tarcento 1937-2014), compresi cicli inediti. Un importante maestro del nostro tempo che dagli Anni ’60 partecipa a collettive in città italiane e straniere, seguendo una tematica legata a scritti letterari di Beckett, Swift, Nievo, ma soprattutto alla storia del Friuli. Nella seconda metà del ‘900, Cragnolini sente più di tutti il fascino e la complessità della storia locale, raccontando “con toni favolistici e ad un tempo aspri, affascinanti, misteriosi e moraleggianti – come spiega Giuseppe Bergamini, curatore con Enzo Di Martino -, alcuni degli eventi che più hanno inciso nel percorso culturale e sociale di questa terra di confine”. Il terreno simbolico e metaforico, all’interno del quale prende forma il mondo immaginativo di Tonino Cragnolini, è da un lato quello della storia e della memoria, dall’altro quello del mito e della letteratura. Ne risulta un inestricabile mondo fantastico, all’interno del quale sembra mettere in atto una sorta di deliberata contaminazione tra avvenimenti conosciuti e ricordi personali.