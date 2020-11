Il Festival 'dialoghi' dà appuntamento al prossimo anno

Seguendo le disposizioni dei recenti Dpcm, l’ultimo appuntamento del Festival itinerante del giornalismo e della conoscenza “dialoghi” in programma il 25 novembre al Pala-Marson di Turriaco, è stato cancellato. L’evento avrebbe visto la partecipazione del matematico e filosofo, Piergiorgio Odifreddi, e del matematico Furio Honsell in un dialogo su "Il genio delle donne", in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne. Nella stessa giornata, si sarebbe dovuta tenere la Cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso per Aspiranti Giornalisti dedicato alla memoria di “Giulio Regeni”, rinviata a data da destinarsi.



“dialoghi” ha salutato il suo pubblico nella serata dello spettacolo del Teatro Incerto a Palmanova, a fine ottobre, e già in quei giorni si respirava aria di chiusura anticipata.



“Abbiamo atteso, ma le condizioni non ci permettono di realizzare ciò che sta alla base dei nostri eventi: gli incontri in presenza in luoghi belli e suggestivi del Friuli Venezia Giulia e, ovviamente, gli ospiti che riescono sempre ad attrarre l’interesse del pubblico con i loro argomenti - afferma Renzo Furlano, direttore artistico di Culturaglobale che organizza il Festival - è stata un’edizione particolare, con la programmazione slittata alla fine dell’estate e in autunno, che comunque ci ha dato grandi soddisfazioni e la gente che, quest’anno più che mai, ha fatto sentire tutto il suo calore e la sua vicinanza. Essere itineranti non è semplice - aggiunge Furlano - per ogni tappa è necessario studiare la soluzione migliore per il sito e per i partner che ci ospitano per offrire il meglio al pubblico”.



Tutti gli eventi, nonostante le difficoltà e con un certo sforzo organizzativo, sono stati realizzati in presenza e con uno streaming (per la maggior parte degli appuntamenti) che ha permesso di assistere all’evento anche a coloro che, per mancanza di spazi, non erano riusciti ad entrare in sala. Oltre 2000 spettatori, anche da fuori regione, nei 51 eventi (comprese le scuole). Appuntamenti che hanno dato spazio a qualsiasi forma di espressione fra teatro, letteratura, conferenze, musica, reading poetici per un totale di 136 ospiti distribuiti in 30 siti diversi di 13 territori comunali e un’anteprima in Austria. Argomenti vari per le conferenze che hanno spaziato dall’informazione alle mafie, dalla politica estera ai cambiamenti climatici, attraendo un pubblico eterogeneo e in alcuni casi specialistico, come ad esempio la conferenza dedicata all’intelligenza artificiale.Il Concorso per aspiranti Giornalisti ha avuto un successo inaspettato. Arrivato soltanto alla sua IV edizione, quest’anno ha visto la registrazione di 225 elaborati, arrivati da 17 Regioni e 59 province d’Italia. Primo classificato è Matteo Cardia (da Selargius- CA), seconda posizione per Giulia Alfonsi (da Monte San Vito- JE), mentre il terzo posto è andato a Tommaso Meo (da Castelfranco Veneto-TV). Gli scritti sono stati esaminati dalla Giuria tecnica composta da: Cristiano Degano, Presidente dell’Ordine dei giornalisti Fvg; Enrico Grazioli, direttore de Il Piccolo; Giovanna Casadio, giornalista de La Repubblica; Alessio Di Dio, Presidente LegaCoop FVG; Giampaolo Mauro, giornalista Rai Fvg; Floriana Bulfon, giornalista de L’Espresso e La Repubblica.Le premiazioni si terranno nella prima parte del 2021.