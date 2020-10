Il Festival del Coraggio approda on line

Il gran numero di prenotazioni ha convinto gli organizzatori del Festival del Coraggio a rendere fruibili in streaming alcuni appuntamenti della rassegna. Si potranno seguire sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Festival l’inaugurazione di sabato 10 ottobre alle 17 con Franco Pugliese e Paolo Felice, la presentazione del libro “Breviario per un confuso presente” con Corrado Augias e Marta Perego sabato 10 ottobre alle 21 e la lectio socialis di Domenico Barrilà domenica 11 ottobre alle 17.



Inoltre è confermato il palinsesto coraggionline a cura della giornalista Martina Riva. L’auditorium della Casa della Musica si trasformerà in uno studio per aprire virtualmente le porte del Festival al suo pubblico sulla pagina Facebook e sul canale YouTube: una modalità inedita di fruire dei contenuti della terza edizione del Festival del Coraggio. Sarà un vero e proprio programma ad hoc, uno spazio intimo dove dialogare con gli ospiti, con i ragazzi dell’alternanza scuola lavoro, con gli amici del festival.



Il Festival del Coraggio nasce da un’idea e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli che ha affidato all’Associazione culturale Bottega Errante la direzione artistica e l’organizzazione. Il Festival del Coraggio è realizzato con il sostegno della Fondazione Friuli e dell’associazione culturale Teatro Pasolini, con il supporto del mainsponsor Bluenergy e con il supporto della Cooperativa sociale ITACA ONLUS, della Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, Coop Alleanza 3.0, Friulair, Marmivrech, Chichibio, Legacoopfvg.Dal 9 all’11 ottobre 2020, dunque, incontri, presentazioni, e spettacoli teatrali animeranno la città di Cervignano del Friuli per una tre giorni dedicata al coraggio che vedrà come ospiti Kepler-452, Marina Senesi, Pierpaolo Mittica, Franco Pugliese, Corrado Augias, Alessandra Ballerini, Domenico Barrilà, Rita Marcotulli. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria al numero 351 0173867 o all’indirizzo mail info@festivaldelcoraggio.itOgni persona può prenotare un altro posto oltre al proprio. In osservanza alle misure di sicurezza e di tracciabilità per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid 19 previste dalle normative nazionali e regionali, si chiede al pubblico di arrivaresul luogo dell’evento almeno 30’ prima dell’inizio. Eventuali variazioni del programma vengono comunicate sul sito www.festivaldelcoraggio.it