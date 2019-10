Il figlio di emigrati che ‘inventò’ le cooperative

Sarà presentato giovedì 31 da Mauro Pascolini dell’Università di Udine, nella sala consiliare del comune di Cividale, il libro Piccola storia di un grande uomo: Juan B.V. Mitri (Aviani & Aviani) scritto da Flavio Vidoni, che dopo una lunga carriera di giornalista al ‘Gazzettino’ ha intrapreso una carriera da scrittore, esperto di questioni legate all’emigrazione friulane, e traduttore dallo spagnolo. Si tratta della biografia di Juan Bautista Vicente Mitri, nato in Argentina nel 1882, figlio di emigrati cividalesi, pioniere del cooperativismo in Sud America. Fin da giovane, Juan B.V. Mitri apprese nella sua grande famiglia patriarcale - di cui era secondogenito di tredici fratelli - i valori del lavoro, della solidarietà, dello sforzo condiviso: in pratica, gli ideali della cooperazione. Già adulto, consapevole delle carenze sopportate dagli agricoltori e dagli allevatori come lui, a causa della scarsa remunerazione dei loro prodotti, Juan cominciò ad attivarsi nel movimento cooperativo per la difesa e l’emancipazione degli sfruttati lavoratori dei campi.

Assieme ad altri, da lui convinti della necessità e dell’opportunità di tale operazione, diede vita, nel 1929, alla prima cooperativa di allevatori di Sunchales (nella provincia di Santa Fe), popolarmente in seguito conosciuta come la cooperativa ‘Numero 1’. A partire da quella iniziativa, continuò animando e incoraggiando la formazione di altre cooperative in tutta la provincia e in quella confinante di Córdoba. Da lì in avanti, la sua storia si fonde con quella della ideazione, creazione e sviluppo della emblematica Cooperativa SanCor, sorta nel 1938 come fabbrica di burro e diventata la più importante realtà cooperativistica del settore lattiero caseario dell’America Latina, di cui Mitri è stato presidente fino alla morte nel 1954, come pure della SanCor Seguros, una società cooperativa di assicurazioni ancora oggi operante in tutto il continente. L’eredità di Mitri è costituita da un seme del movimento Rochdaliano che si è espanso da Sunchales, capitale nazionale del cooperativismo, in tutto il circondario, dove quasi tutte le attività economiche sono rette in forma cooperativa. (a.i.)