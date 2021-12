Il Filò delle Agane, viaggio tra ricordi, racconti e leggende popolari

L'Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friuliane, "Mosaico di Voci tra popolare e tradizionale" dell'Associazione Musicale Gottardo Tomat, in collaborazione con l'Ecomuseo Val Resia organizza per venerdì 17 dicembre 2021, nel Centro culturale di Prato di Resia, alle ore 18.00 la presentazione del progetto "Il Filò delle Agane", un viaggio tra ricordi, racconti e leggende popolari, presentato dal ricercatore Paolo Paron, con musiche di Andrea Del Favero e Glauco Toniutti.



Già a partire dalle 16.00 sarà invece possibile contribuire al progetto con racconti, testimonianze e ricordi che saranno raccolti dal ricercatore che saranno restituite alla comunità mediante nuove teatralizzazioni



Necessario Green Pass rafforzato.



Per prenotazioni:

Biblioteca Comunale tel. 0433 53554 / email:biblio_museo@libero.it