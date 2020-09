Il fotografo Francesco Klai espone al Kulturni dom

Lunedì 14 settembre 2020, alle ore 18.00 nella Galleria del Kulturni dom di Gorizia (Via Brass, 20), sarà inaugurata la mostra fotografica dal titolo “Caleidoscopio” del fotografo Francesco Saverio Klai di Gorizia.



L’artista goriziano sarà presentato dalla critica d’arte Lorella Klun, la quale sottolinea che: “Se appoggiamo l’occhio a una estremità del caleidoscopio, strumento caro ai nostri giochi di bambini, e ne ruotiamo la parte terminale, i frammenti di vetro colorato custoditi al suo interno si muovono creando forme e simmetrie in continua e affascinante mutazione. In ambito letterario e figurativo, il “caleidoscopio” è anche una delle figure retoriche che riportano all’entrelacement, un tipo di narrazione in cui sono presenti continui intrecci di storie e di figure.

Caleidoscopio è infatti il titolo della mostra antologica di Francesco Saverio Klai e, visto il tipo di immagini presentate, riprese in oltre 50 anni di attività e rielaborate con una creatività non comune, non ci poteva essere riferimento migliore di questo.”



La mostra di Klai, promossa dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia, rimarrà aperta fino al 25 settembre 2020 con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e nelle ore serali durante le varie manifestazioni culturali. I promotori inoltre avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.