Il fotografo goriziano Josko Princic espone in Sardegna

Rimarrà aperta fino al 30 settembre 2021, presso il Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada (Nuoro – Sardegna), la mostra itinerante dell’apprezzato fotografo goriziano Joško Prinčič dal titolo “Le maschere di Carnevale: dalla Carnia alla Birchinia”.



Joško Prinčič, nato a Savogna d’Isonzo nel 1947, ha iniziato ad occuparsi di fotografia all’inizio degli anni ’70. È uno dei fondatori del fotoclub “Skupina 75” di Gorizia. Ha esposto con successo fino al 1978, ottenendo diversi importanti riconoscimenti, tra i quali vanno ricordati i premi ottenuti alle mostre in bianco e nero allestite a Savogna dal 1974 al 1978, il 1° premio alla mostra interregionale Slovenia – Carinzia – Friuli Venezia Giulia tenutasi a Lubiana nel 1978 ed il 2° premio alla mostra della fotografia jugoslava a Nova Gorica nel 1978. Inoltre con le proprie opere si è pure presentato nelle varie città italiane e della Slovenia, come pure in Austria, in Bosnia, in Croazia ecc.



La mostra, promossa dal Museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia.