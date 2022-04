Il Frico sbarca a Parigi

Una vignetta pubblicata nell’inserto comico de ‘il Friuli’, 'Frico' realizzato da Mataran, esposta al Trophée Presse Citron BnF, a Parigi.



Il trofeo francese premia le migliori vignette pubblicate in Francia e in Europa durante il 2021, con anche un concorso riservato agli studenti in collaborazione con Charlie Hebdo.



Frico, nel settembre 20121, ha ricevuto uno dei premi più importanti in Italia, che da 49 anni celebra l’umorismo, la comicità e il sarcasmo più graffianti: il Premio di Satira Politica Forte dei Marmi.



Frico è piaciuto così tanto agli ‘esperti’ dello storico aggiudicarsi lo speciale Premio per la satira su carta, portando un gruppo di creativi della regione al fianco di nomi come Fran Lebowitz, Vale io Lundini, Fumettibrutti, Walter Siti e persino Pio e Amedeo!



Adesso un'altra conquista, oltreconfine, in Francia, che rende onore alla creatività dell’irriverente banda di Mataran!