Il Friuli ai tempi del Coronavirus

Tucidide, Boccaccio, Manzoni, Camus: volete davvero trovare uno specchio fedele di questo ‘Friuli al tempo del Coronavirus’? Andate a rileggervi le loro pagine: ve lo racconteranno con una fedeltà profetica. Psicosi di massa, teorie dell’untore, imbroglioni. Perfino predicatori di piazza che attizzano l’odio nei confronti dello straniero. Ma nella tragedia - perché c’è chi muore per davvero - alcune inchiostrature sarcastiche si possono anche fare. Non hanno controindicazioni mediche.



Muri e confini: abbiamo scoperto tutti che non servono a nulla. Il Covid-19 è l’unico migrante che se ne fa un baffo. Perché mica si muove sui barconi, lui. Anzi. Viaggia in ‘business class’, esibisce passaporto Ue, ha la valigia dell’uomo d’affari o lo zainetto dello studente in trasferta. Esercito a blindare i valichi? Inutile. E’ già dentro. E ora, nella percezione del mondo, gli untori siamo diventati noi. Si sta avverando uno slogan politico che fino a qualche giorno fa veniva scandito trionfalmente nei comizi, ora minaccioso appare sulle mappe dell’infezione in Europa e nel Mondo: “prima gli italiani”. Ironia atroce della Storia! I Lombardoveneti vengono cacciati dai Campani e dai Molisani (che vorrebbero costruire un muro per arginare il pericolo che viene dal Nord). Simpatici i sindaci del Friuli-Venezia Giulia, tutti presenti alla riunione plenaria convocata dal Governatore, qualche giorno fa: si pulivano le mani con un noto detergente (pubblicità occulta?) in favore della telecamera. Qualcuno - certamente maligno e dunque poco credibile - vi avrà letto una reminiscenza evangelica, per quanto nel gruppo, ripreso sorridente e pacioso, vi siano anche troppi Ponzi e tantissimi Pilati.



Ma i friulani questo già lo sanno. In prima fila troneggiava il primo cittadino di un capoluogo di confine che da qualche anno accoglie in municipio i reduci della Decima Flottiglia Mas. Chissà, forse non si è trattato di una mossa politica, ma di una proiezione sanitaria: se allora ripulivano il confine dal Male assoluto che veniva dall’Est potrebbero oggi risultare preziosi, offrire il loro know how per combattere questo nuovo, insidioso nemico, che un consigliere sandanielese ha già dichiaratamente definito ‘comunista’. Bene. Tutto torna. Per quanto mi riguarda ci voleva un Coronavirus per liberare la mia agenda da ogni impegno. Riscopro i tempi del vivere lento. Amici e famiglia. Non siamo indispensabili, né insostituibili. La vita è dono prezioso. Non aspettiamo un virus per impararlo.