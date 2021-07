Il Friuli che nessuno mai ha raccontato

La storiografia friulana si è arricchita di un nuovo volume, Il Friûl vie pai secui (Cornino Edizioni), scritto a quattro mani da Walter Tomada e Fausto Zof. Un arricchimento non solo quantitativo, ma anche qualitativo. E’ una nuova storia del Friuli, scritta in marilenghe, pensata non (solo) per gli accademici, ma per un pubblico più vasto e con scopi didattici. Il primo autore - in ordine alfabetico - spiega cosa si può trovare in queste pagine, il cui sottotitolo recita ‘Le storie de Patrie che no ti àn mai contât’.

In che senso questa è una storia ‘mai raccontata’?

“Nel senso che la storia del Friuli non viene proprio raccontata. Un’intera generazione, se non di più, non l’ha mai sentita, in particolare dagli Anni ’90 in poi. Non abbiamo la pretesa di fare nuove rivelazioni. Il problema è che nessuno ti racconta la storia di una patria che, alla fine, non sai di avere. Così, finisci per pensare di vivere in un luogo senza storia o con una storia di serie B rispetto ad altri contesti, come quello della storiografia ufficiale e paludata dei manuali”.



“Assolutamente sì.. Per esempio, il Patriarcato di Aquileia visto come istituzione. Tutti i manuali spiegano che l’Impero, specie dopo gli Ottoni, si appoggiava ai vescovi-conti, ma nessuno dice che uno di questi era il Patriarca di Aquileia, il cui potere durò 350 anni. In Italia c’era anche il Trentino e non a caso queste due terre sono diventate autonome”.viene sempre raccontata con l’idea che si trattasse dell’atto conclusivo del Risorgimento, che Gorizia e Trieste furono liberate. E’ ora di modificare questa visione:. I friulani combatterono in opposti schieramenti, fratelli contro fratelli. Tra il 1915 e il 1917, a essere invaso fu il Friuli orientale, poi, dopo Caporetto, toccò a quello occidentale. E il popolo friulano ne uscì devastato.”.“Se riuscissimo a entrare nelle case di tutti gli insegnanti sarebbe un ottimo risultato: loro sanno come proporre la storia ai propri allievi.”.“Non volevamo lasciare spazio alla concezione di serie B della lingua, confinata alla famiglia o all’osteria”.“C’è un problema di repertorio, ma non potevamo italianizzare anche noi i termini. Abbiamo voluto utilizzare il friulano vero, senza banalizzazioni, non quello posticcio. Comunque, è sempre possibile ricorrere al Dizionari bilengâl che l’Arlef ha messo online. Tra i nostri intenti c’è anche quello di sollecitare le persone non a tradurre in friulano ciò che si pensa in italiano, ma a formulare il pensiero in marilenghe, anche per tracciare una strada scientifica”