Il Friuli dei fratelli Borghesan

Spilimbergo pronta al turismo e alla fotografia. Dal passaggio della Regione Friuli Venezia Giulia in “zona bianca” riprendono anche le attività culturali legate al flusso turistico della città, in particolare le visite guidate con Promoturismo alle sue bellezze storiche ed architettoniche con il programma “Spilimbergo fuori e dentro le mura” ogni domenica alle 15 (fino ad ottobre).



Fra le attrazioni principali dei tour organizzati il Palazzo di Sopra sede del Municipio dove il CRAF ha inaugurato, lo scorso mercoledì, la mostra dedicata alla dinastia dei fotografi spilimberghesi Borghesan.



Il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia ha recentemente siglato l’acquisto dello storico fondo fotografico di Angelo, Gianni e Giuliano Borghesan che porta al CRAF 13mila nuovi esemplari tra negativi, positivi e diapositive databili fra il 1935 e il 2019. La famiglia Borghesan ha sempre collaborato attivamente con il CRAF a progetti espostivi e formativi: “Per questa ragione il Centro ha scelto di conservarne l’archivio e onorarne la memoria – afferma il presidente Enrico Sarcinelli - dedicando anche il suo deposito climatizzato a Giuliano Borghesan nel 2019”.



La mostra esposta lungo le scalinate interne del palazzo municipale celebra questa famiglia di artisti e maestri della fotografia con pannelli di grande formato che rappresentano il Friuli degli anni ’50: “Scorci caratteristici di Spilimbergo, costumi e attività tradizionali, volti e sguardi emozionanti del passato – spiega il direttore Alvise Rampini – le opere sono un tributo del CRAF al talento degli autori che hanno dedicato centinaia di scatti per immortalare la città e la sua più autentica bellezza”.Presente all’inaugurazione il figlio di Giuliano, Gianni Cesare: “Sono particolarmente felice assieme a mia sorella Barbara – afferma – di aver lasciato l’intero archivio di famiglia al CRAF, perché siamo certi possano farne un eccellente lavoro di conservazione e valorizzazione”.Nato nel 1924 e morto nel 2004 a Spilimbergo, Gianni Borghesan imparò il mestiere dal padre Angelo, che aveva rilevato negli anni Trenta del Novecento lo studio di Olga e Pietro Zamperiolo. Dopo la guerra ereditò lo studio del padre e iniziò ad esercitare il mestiere, eseguendo principalmente ritratti con risultati encomiabili. Iniziò a collaborare con importanti riviste specializzate, tra cui «Ferrania», «Fotografia», «Rivista Fotografica Italiana» e, nel 1955, insieme al fratello Giuliano (classe 1934), Aldo Beltrame, Carlo Bevilacqua, Toni Del Tin, Fulvio Roiter e Italo Zannier, diede vita, a Spilimbergo al “Gruppo friulano per una Nuova Fotografia”. All’attività di routine (ritratti in studio, cerimonie, eccetera) unì un interesse artistico da cui nacquero immagini “impegnate” che espose in mostre personali e collettive, anche a New York.Altra vicenda per Giuliano che emigrò nel 1958 in Marocco, dove rilevò il Royal Studio di Casablanca e si affermò, attraverso numerose mostre personali.La rivista Maroc Tourisme, pubblicò dal 1958 al 1975 numerose fotografie di Giuliano eleggendolo protagonista della cultura fotografica fra Sahara e Atlas. Esportò in Marocco non soltanto il mestiere, ma anche l’arte, ovvero il modo di vedere e ritrarre l’umanità: i bambini, la femminilità, la maternità, il lavoro manuale, la povertà, le feste popolari e i paesaggi. Dal suo rientro al 2014 ha collaborato con La Maison di moda “Pierre Balmain”.Alcune fotografie di Giuliano si sono trasformate in icone del neorealismo italiano (“L’accordo-truffa”, “Controluce a Spilimbergo”, “Ada”, “Madre e figlio”) e sono state esposte a San Pietroburgo, Madrid, Parigi, New York.La mostra sarà aperta per alcuni mesi al pubblico gratuitamente: “La fotografia come il mosaico è parte del dna spilimberghese – conclude Sarcinelli – queste sono occasioni per i cittadini di comprendere la grandezza del CRAF e l’importanza di avere sul territorio un’istituzione così vitale per la cultura regionale e nazionale”.