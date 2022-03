Il furlan 'queneau' ti stufe di Carlo Tolazzi con Paolo Cantarutti alla Friuli

Giovedì 10 marzo, alle ore 18:00, presso la Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro il furlan "queneau" ti stufe di Carlo Tolazzi.



Si clame zuiâ cu lis peraulis, par furlan. Lu à ispirât, cence nancje savêlu, Raymond Queneau (si lei “chenò”) cul so laboratori di leterature potenziâl (Oulipo), e al è conseât une vore, massime in câs di: alergjie a lis gramatichis, ae koinè, a lis coniugazions e a lis gra is istituzionâls; sossedàrie; no savê ce fâ; spietis lungjiis dal miedi, dal tren o dal autobus; pierdite dal celulâr; nàusie de television. Tignîlu a tîr dai fruts. Si chiama giocare con le parole, in friulano. Lo ha ispirato, senza neppure saperlo, Raymond Queneau (si legge “chenò”) con il suo laboratorio di letteratura potenziale (Oulipo), ed è molto consigliato, specialmente in caso di: allergia alle grammatiche, alla koinè, alle coniugazioni e alle grafi e istituzionali; sbadigliamenti; non saper come passare il tempo; lunghe attese dal medico, per il treno o l’autobus; perdita di telefonino; nausea della televisione. Tenerlo a portata dei bambini.



Ingresso gratuito con Super green pass / carta verde rinforzata secondo le normative vigenti.

Durante l'evento, è obbligatorio, a partire dai 6 anni, indossare la mascherina FFP2.

La prenotazione è obbligatoria. Per prenotare è necessario inviare una mail a: presentazioni.libreriafriuli@gmail.com e attendere conferma da parte del nostro staff.