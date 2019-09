Il genio di Leonardo al Trieste Airport

Lunedì 9 settembre, il Trieste Airport Friuli-Venezia Giulia ospiterà l’esibizione in omaggio al genio Leonardo Da Vinci: non tutti sanno che Leonardo è stato il primo ingegnere a far volare davvero un uomo. Avvenne vicino a Firenze dalle parti del Monte Cecero nei primi anni del 1500.

Uno spettacolo di danza contemporanea ripropone quell’episodio con uno sguardo ai pianeti, in particolare al sole e alla luna, e i loro movimenti studiati dallo stesso Leonardo.

Per celebrare i 500 anni dalla sua scomparsa l’omaggio al genio del Rinascimento vedrà dunque una performance di danza coreografata di e con Michela Lucenti e cinque ballerini di Balletto Civile introdotti dalla voce del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, dedicata al volo e messa in scena proprio presso il terminal aeroportuale di Ronchi dei Legionari il 9 settembre alle 17, al primo piano presso la zona Lounge bar, con ingresso libero.

L’evento, davvero straordinario, sarà seguito nel corso della settimana dalla proiezione in loop del cortometraggio ‘Essere Leonardo. Un’intervista impossibile’ di Massimiliano Finazzer Flory e Filippo Feel Cavalca prodotto da Rai Cinema presso la sala convegni ‘Filippo Zappata’ al primo piano di Trieste Airport.