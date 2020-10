Il giovedì dei libri a Palmanova, ospite Maria Renata Sasso

Si apre il 15 ottobre a Palmanova la rassegna “Il giovedì dei libri. Autori Palmarini” con “La cardatrice” di Maria Renata Sasso. Il libro è una raccolta di 8 racconti, una sfida felicemente portata a compimento per forza di scrittura, originalità di soggetti e intensità di empatia soggettiva. Storie che lasciano un lungo riverbero nella memoria del lettore.



Da ogni narrazione scaturisce una sorpresa di sviluppo, un volo dal Friuli alla Carnia, da Palmanova a Bari, dai foschi tramonti di New York ai primi del ‘900 ai tumultuosi movimenti studenteschi degli anni ’70. Durante l’incontro l’autrice converserà con la giornalista Margherita Reguitti con letture di Stefania Pittioni.



La rassegna proseguirà il 22 con “Magya” di Alfredo Moretti e il 29 con “Le vite di prima” di Daniela Galeazzi e Giuseppina Minchella.

La rassegna, organizzata in collaborazione con il Comune, si terrà nella Polveriera di Contrada Garzoni con inizio alle 18, ingresso libero con prenotazione obbligatoria all’indirizzo comunicazione@comune.plamanova.ud.it