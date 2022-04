Il giro del mondo in 80 minuti

Da quando nel 1970 è stata istituita dalle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale della Terra viene celebrata ogni anno il 22 aprile per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali del nostro pianeta. Tra queste, il mondo vegetale ha un ruolo fondamentale per la vita, e la sua tutela va di pari passo con la conoscenza degli equilibri che sottintendono la sua sopravvivenza e dei servizi e benefici che le foreste, i boschi, le piante – terrestri e marine – producono e da cui dipende la nostra stessa esistenza.



Piante e vegetali non potevano dunque che essere i protagonisti dell’evento di domenica 24 aprile proposto da WWF AMP Miramare e Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare nell’ambito del programma di iniziative congiunte finalizzate alla valorizzazione del giardino botanico, “cuore” terrestre della Riserva di Biosfera UNESCO. Una passeggiata tra i grandi alberi centenari e le meravigliose fioriture primaverili che in questa stagione fanno del giardino di Miramare una vera delizia per tutti i sensi, ci porterà alla scoperta del patrimonio vegetale del Parco e della sua ricca biodiversità, autoctona ed esotica, tra piante americane, africane, asiatiche ed europee, in una sorta di giro del mondo “in miniatura”. Il percorso – condotto da una guida naturalistica ed esperto botanico dello staff WWF e rivolto alle famiglie con bambini dagli 8 anni in su – si snoderà tra i viali e le zone boscose del giardino di Massimiliano, più nascoste e meno conosciute al grande pubblico, offrendo l’occasione di scoprire i tanti e diversi “modus vivendi” del regno vegetale: tra chi si risveglia in primavera e poi “sparisce” durante la stagione fredda, chi rimane sempre verde, chi fiorisce e chi no, chi vive centinaia di anni e chi pochi mesi, in 80 minuti di passeggiata il giardino di Massimiliano ci offrirà una carrellata di biodiversità sorprendente e anche inaspettata.



Al termine della passeggiata i partecipanti avranno l’opportunità di visitare il Museo Storico di Miramare e la mostra temporanea “Dagli Uffizi a Miramare: La Madonna delle Rose di Tiziano e le collezioni degli Asburgo tra Vienna e Firenze”.L’appuntamento è rivolto alle famiglie con bambini dagli 8 anni ed è gratuito grazie al contributo della Regione FVG, ma i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria inviando una mail di richiesta all’indirizzo info@ampmiramare.it indicando nomi e cognomi e un recapito telefonico. La prenotazione si intende ultimata una volta ricevuta via mail la conferma da parte della segreteria, che contestualmente comunicherà anche il luogo di ritrovo.