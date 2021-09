Il jazz a Pordenonelegge, al Paff anteprime in musica e libri dedicate a Mingus

L’ampia finestra che pordenonelegge apre quest’anno sul mondo del fumetto si tingerà anche di jazz e tutto girerà attorno alla mitica figura di Mingus, geniale maestro che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale, del quale nel 2022 ricorrerà il centenario della nascita. Sabato 18 settembre, alle 18.30, il Paff! ospiterà l’incontro “Mingus: la vita, le battaglie, la musica” con l’autore Flavio Massarutto, Squaz, e uno dei maggiori musicologi italiani, Stefano Zenni.



E sarà uno dei momenti di un articolato progetto che viene da lontano, realizzato con la collaborazione di Circolo Controtempo, declinato nel libro “Omaggio a C. Mingus”, graphic novel della quale quale sono autori appunto Massarutto e il disegnatore Squaz, al secolo Pasquale Todisco, uscito da qualche giorno per la prestigiosa Coconino Press della Fandango, pubblicazione che ha battuto tutti sul tempo in vista delle celebrazioni per il centenario.



Al termine della presentazione – la prima nazionale - nel segno del connubio vincente jazz e fumetto, ci sarà l’anteprima del nuovo lavoro “Omaggio a C. Mingus” dei jazzisti friulani Daniele D’Agaro e Alessandro Turchet, prologo al festival Il volo del jazz in arrivo a Sacile a novembre. Controtempo curerà anche due visite guidate con gli autori e con Stefano Zenni - domenica alle 10,30 e alle 11 – alla mostra che già si può visitare al Paff!: le splendide tavole di Squaz si possono infatti ammirare per tutte le giornate di Pordenonelegge. Entrambe le visite si chiuderanno in musica, ancora con un tributo a Mingus, in questo caso con il jazz di un altro jazzista friulano, Mirko Cisilino.