Il lato oscuro della provincia

È nelle pieghe della banalità della provincia che si nasconde il male. Angoli familiari, personaggi apparentemente innocui svelano invece il loro lato oscuro. Lo confermano, continuamente, fatti di cronaca particolarmente efferati e lo sanno bene molti autori di gialli e noir, che ambientano in piccole città trame intricate di delitti e passioni. Non solo la Milano di Scerbanenco e Pinketts, quindi, ma anche la Bologna di Lucarelli e Sandrone Dazieri, l’Aosta di Manzini e del suo vicequestore Rocco Schiavone e, perché no, la Sicilia del compianto maestro Camilleri.

Anche il Friuli Venezia Giulia fa la sua parte nel proporre thriller ambientati nelle nostre zone, basti pensare a nomi affermati come Ilaria Tuti o Veit Heinichen.



Eroi normali

Pierluigi Porazzi, autore della trilogia de ‘L’ombra del falco’ con protagonista Alex Nero, torna in libreria con protagonisti diversi e una storia nuova. “Il lato nascosto” (La corte editore) comincia conl’omicidio di una giovane donna. A Indagare due poliziotti, Alba Leone e Ramon Serrano, due eroi “normali”, con le proprie forze e le proprie debolezze al centro di quello che viene definito un ‘social thriller’. Il caso sembra essere semplice: l’assassino ha lasciato il suo Dna sul corpo della vittima e gli investigatori sono convinti di riuscire a identificarlo. Il presunto colpevole, però, ha un alibi inattaccabile e il rompicapo si rivela più complesso del previsto perché sono numerosi quanti potevano avere interesse a compiere quell’omicidio. Sullo sfondo il dramma e gli atroci meccanismi della mafia nigeriana.



Politica ‘sporca’

È un suicidio eccellente – quello del sindaco di Pordenone – il mistero che dà l’avvio al nuovo romanzo di Gianni Zanolin, ‘Il senso del limite’ (Rizzoli). Un complesso groviglio di ambizioni personali, passioni brucianti, convenienze e connivenze politiche rappresentano il substrato torbido in cui si svolge la vicenda. Anche perché si tratta di suicidio, il commissario Vidal Tonelli ne è convinto, ma dove sono finiti il computer e i cellulari del sindaco? Chi li ha nascosti e perché? Nel romanzo ben costruito firmato da Zanolin, che è stato assessore alle Politiche sociali della città di Pordenone, la vera protagonista è la politica che diventa un gioco sporco, l’arte del possibile trasformata in difesa dei più forti, per la quale non sono previste riconoscenza o amicizia e tutto il resto è solo colpevole ingenuità.



Indagine rosa

Tutt’altro clima si respira nell’indagine portata avanti da Agata Est, bella e indipendente investigatrice giramondo, che Elena Commessatti ha reso protagonista del suo precedente ‘Femmine un giorno’ sul cosiddetto ‘mostro di Udine’. Nel nuovo libro ‘Agata Est e il mistero delle monete’ (Gaspari editore), a metà tra giallo e rosa, ma con un inconfondibile sguardo ironico sul mondo, la bella e vivace Agata rovista tra carte d’archivio e pettegolezzi per smascherare i mandanti di un colossale furto di monete antiche, realmente avvenuto nei Civici Musei di Udine nel 1974 e ancora irrisolto, legato alla storia di un bizzarro benefattore ottocentesco.