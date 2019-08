Il liceo artistico Sello compie 60 anni

L'istruzione artistica superiore nella provincia di Udine (che allora comprendeva anche i territori della Destra Tagliamento) prese avvio nel 1958, esattamente il 1 agosto. La Scuola d'Arte s'insediò negli immobili del prestigioso “Mobilificio Sello”. Angelo e Antonino Sello, chiusa l'attività mobiliera, donarono al Comune di Udine l'intero complesso di piazza Primo Maggio affinchè venisse istituita una scuola d'arti e mestieri. Fin da subito il Sello affiancò, all'originaria Arte del legno, le sezioni di Tessuto, di Metalli, di Grafica pubblicitaria.

Udine, ultima arrivata in regione a proporre corsi di istruzione artistica, può con legittimo orgoglio affermare di essere diventata la maggiore ”fucina” di Belle Arti nel Friuli Venezia Giulia, rinnovando la capacità di coniugare la tradizione con la innovazione, educando generazioni di maestri d'arte, di progettisti, di artisti, esercitando un ruolo importante nella diffusione e promozione delle Arti visive sul territorio.

Il liceo artistico Sello festeggia i sessant'anni di attività con una mostra di studenti ed ex studenti che testimonia percorsi e ricerche creative dagli esiti differenti e una comune origine: la forte passione per l'Arte e il Design sbocciata e coltivata nella scuola. Il compleanno della scuola sarà anche festeggiato con una serata che prevede uno spettacolo teatrale prodotto e recitato da studenti ed ex studenti della scuola, un intrattenimento musicale dell'orchestra “Soul”, e una cena: occasione di incontro per gli amici del Sello.

E quale luogo migliore di Lignano, che proprio sessant'anni fa si staccò dal Comune di Latisana per diventare la più importante stazione balneare della regione, per festeggiare questo anniversario. Comune di Lignano e Liceo Sello, due realtà diversissime e lo stesso motivo di soddisfazione: essere eccellenze assolute nelle offerte turistico-ricreativa e artistico-culturale del Friuli Venezia Giulia.

Sello 60 è organizzato dall'Associazione artèsello, in collaborazione con il Liceo Artistico Statale Giovanni Sello. L'evento celebrativo avrà il contributo del Rotary Club di Codroipo-Villa Manin e Udine Patriarcato e della Fondazione Friuli, e la collaborazione del Comune di Lignano e della Lisagest.

PROGRAMMA - Terazza a mare Lignano Sabbiadoro. 21 agosto: pertura della mostra delle opere degli allievi ed ex allievi selezionate con il concorso Sello: innovazione e tradizione. 28 agosto ore 18 premiazione dei vincitori del concorso e consegna della borsa di studio offerta dal Rotary club. 5 settembre: chiusura mostra.

Palapineta Lignano Pineta. 28 agosto ore 20.30 Sello in festa: serata-evento con spettacolo teatrale prodotto e recitato per l'occasione da allievi ed ex allievi della scuola, intrattenimento musicale dell'orchestra “ Soul” e cena. (Prenotazione: sello60@artesello.it ; tel.3456969170; info: www.artesello.it)