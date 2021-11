Il logo di Miramare vince il FX Design Award

Il progetto di identità visiva realizzato per il Castello di Miramare nel 2019 dallo studio Migliore+Servetto Architects ha vinto il prestigioso premio inglese FX Design Award nella categoria Graphics / Advertising / Logos, riservato ai talenti del design britannico e internazionale.

Il logo era stato concepito come un segno grafico di forte identità, per esprimere connessioni profonde con il luogo e la sua storia. Si era attinto, infatti, alla ricchezza dei segni e dei simboli per arrivare a definire i caratteri principali della nuova identità.

Il logo si compone, nella parte inferiore, di un segno aperto che ripropone la sagoma del Molo e, a livello ideale, l’apertura del museo alla città, ma anche all’Europa e al mondo tutto; mentre il pittogramma superiore racchiude un rimando in chiave contemporanea all’antico emblema di Massimiliano d’Asburgo, che ancora oggi è possibile ammirare nella sala delle Udienze. Il pittogramma oggi significa anche Museo, ed evoca il mare e il mondo verso cui il porticciolo e l’attuale museo si apre.