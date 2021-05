Il maestro Gian Carlo Venuto illustra la tecnica del buon fresco

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio artistico per adulti "La tecnica del buon fresco", nella Biblioteca del Seminario di Pordenone, a cura dall'artista e docente Gian Carlo Venuto nelle giornate di sabato 8, 15, 22 e 29 maggio 2021 dalle 9 alle 13.

I partecipanti avranno modo di vedere e provare la preparazione e stesura dell’arriccio su pannello, la preparazione del cartone ausiliario, dell'affresco e la sua esecuzione; il corso è aperto a tutti, non solo per gli "addetti ai lavori".

Nell'occasione verrà esposto materiale librario della Biblioteca del Seminario attinente al tema del buon fresco e della tecnica pittorica di Piero della Francesca. Ai partecipanti sarà omaggiata una brochure a supporto del corso.

Il corso si svolgerà all’aperto, sotto i portici della Biblioteca del Seminario, in via Seminario 1 a Pordenone. Le prenotazioni per un massimo di 15 partecipanti si raccolgono fino al 7 maggio (il corso avrà inizio solo al raggiungimento di min. 10 iscritti). L'iniziativa beneficia del patrocinio della Società Filologica Friulana e nasce in collaborazione con il Museo Diocesano di Arte Sacra.

Nel partecipare all'evento si raccomanda il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

PROGRAMMA

Sabato 8 maggio 2021, ore 9.00-13.00

Biblioteca del Seminario

Pordenone, via del Seminario 1

Laboratorio didattico:

- Preparazione e stesura dell’arriccio su pannello e del cartone in scala 1:1



Sabato 15 maggio 2021 , ore 9.00-13.00

Biblioteca del Seminario

Pordenone, via del Seminario 1

Laboratorio didattico:

- Preparazione del cartone ausiliario a colori con la tempera all’uovo;

- Trasposizione del cartone con la tecnica dello spolvero.



Sabato 22 maggio 2021, ore 9.00-13.00

Biblioteca del Seminario

Pordenone, via del Seminario 1

Laboratorio didattico:

- Stesura dell’intonaco e dell’intonachino;

- Esecuzione della sinopia e dell’affresco (prima giornata).



Sabato 29 maggio 2021, ore 9.00-13.00

Biblioteca del Seminario

Pordenone, via del Seminario 1

Laboratorio didattico:

- Conclusione dell’affresco (seconda giornata);

- Finiture a secco con la tempera alla caseina.



Massimo 15 persone, prenotazione obbligatoria entro 7 maggio.

Info e prenotazioni

Biblioteca del Seminario

Via del Seminario, 1 - 33170 Pordenone

Tel. 0434508655

biblioteca@diocesiconcordiapordenone.it