Il manuale per forestieri dei Mataran: le 50 cose da evitare in Friuli

Le loro storie e vignette sono così divertenti e dissacranti che sabato 18 hanno ritirato a Forte dei Marmi il 49° Premio di satira politica su carta per ‘il Frico’, il loro inserto comico in allegato al nostro settimanale.



David Benvenuto e Marco Tonus dei Mataran non si fermano e domenica 26 saranno in Piazza della Repubblica a Monfalcone, ospiti del festival Geografie, per raccontare la loro nuova produzione: una atipica guida al Friuli pubblicata… da un editore triestino! 50 cose da non fare in Friuli è il titolo del nuovo libro dei Mataran, edito da White Cocal Press, che dopo il successo della ‘guida al contrario’ 50 cose da non fare a Trieste di Andrej Praselj, punta sulla versione friulana.



Un piccolo vademecum di 64 pagine con 50 consigli sulle cose da non fare (o non dire) assolutamente in Friuli per evitare figuracce e scoprire molti lati divertenti. Tra gli esempi: sostenere che il friulano è un dialetto e/o una lingua slava, rifiutare grappa fatta in casa, parlare male degli alpini o provocare i krampus, lamentarsi dei trattori o dichiararsi vegetariani, cercare la movida o chiedersi chi siano i Vip autoctoni.



Oltre a indicazioni ancora più sottili, o che richiedono una minima conoscenza delle dinamiche locali, tipo ‘non partecipare alla coppa chiosco’ o ‘non passare in auto due volte nella stessa strada di un paese’. Il tutto corredato da iconiche vignette in perfetto stile Mataran!.“Abbiamo voluto mettere in guardia i forestieri, per evitare passi falsi più banali come l’errata pronuncia di Friuli a quelli più sofisticati, come non effettuare riprese video o ordinare spritz bianchi con ghiaccio e limone - spiegano gli autori -., che non va proprio nominata, ed è una delle prime 50 cose da non fare! Tranne che per ringraziare l’editore triestino che si è coraggiosamente speso per dare alle stampe questo manuale di sopravvivenza”.