Il Marinelli e la graphic novel Libertà aprono le serate di storia e libri con l'Anpi Udine

Quattro appuntamenti d'inizio estate con la storia contemporanea, tra letture, immagini e parole insieme all'ANPI di Udine, nel giardino dell'ex caserma Osoppo, in via Brigata Re 29.



Si comincerà sabato 19 giugno alle 20.30, con una serata in collaborazione con il Liceo Scientifico “Giovanni Marinelli”. Gli studenti e le studentesse presenteranno “Libertà”, racconto a fumetti che hanno realizzato durante l'anno scolastico 2019-2020. È questo un graphic novel, che è nato nell'ambito del primo progetto-laboratorio per immagini e scrittura proposto dall'ANPI alle scuole udinesi e incentrato su fatti e protagonisti della Resistenza friulana. “Libertà” racconta uno degli episodi più avvincenti della lotta partigiana in città che all'epoca fu riportato anche da Radio Londra: l'assalto del 7 febbraio 1945 alle carceri per la liberazione di decine di patrioti prigionieri, alcuni dei quali erano stati condannati a morte.



L'incontro sarà scandito da letture dal fumetto. Alla serata parteciperanno anche lo storicoe il fumettista, che hanno dato supporto agli allievi e alle allieve nella produzione del graphic novel, l'insegnante del liceo “Marinelli”e la presidente ANPI “Città di Udine”Il secondo appuntamento, in collaborazione con, si svolgerà, alle 18.30. Dopo l'introduzione di Antonella Lestani,, che raccoglie la sua trilogia teatrale dedicata alle questioni di genere, al rispetto della dignità e delle pari opportunità per tutte e tutti. Dialogando con la consigliera di parità della Regione FVG Roberta Nunin, Cuscunà racconterà di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d'Italia deportata ad Auschwitz, di Arcangela Tarabotti, letterata e monaca per volontà del padre, ma parlerà anche di 18 ragazze incinte e del loro patto segreto per crescere i figli in una comune femminile, e poi di una marcia di 500 uomini contro la violenza sulle donne.Si proseguirà, alle 18.30, con lo storico(ed. Il Mulino). Frutto di approfondite ricerche nei principali archivi dell'ex Jugoslavia, il volume chiarisce finalmente aspetti sulla disputa territoriale che ha costituito una delle principali controversie di politica estera del secondo dopoguerra europeo: aspetti, che le numerose ricostruzioni finora esistenti hanno potuto soltanto ipotizzare congetturalmente. L'autore ne parlerà insieme a, per l'ANPI, e ad, per l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. L'incontro sarà introdotto da, presidente dell'ANPI provinciale di Udine.Infine,, alle 18.30, sarà la volta di “” (Paolo Gaspari Editore) con l'autoreinsieme allo storico. Dopo l'8 settembre 1943 nel Nord- Est il fronte è dappertutto. Non c'è più il campo di battaglia riservato ai nemici. La guerra è entrata nelle case. Le piccole storie presentate in questo libro permettono di vedere in controluce la trama più complessa che la Storia annoda nel sul telaio.. In caso di pioggia, gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi. È consigliata la prenotazione allo 0432-504813 o via mail ad anpiudine@gmail.com.