“Il mestiere dell’editor” è il titolo dell’incontro che si terrà all’Università di Udine, mercoledì 27 aprile, alle 13.30, nell’aula Pasolini di palazzo di Toppo Wasserman (via Gemona 92, Udine). Interverrà Angela Rastelli, che lavora per la narrativa italiana di Einaudi editore. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming https://bit.ly/3tLkuS9.



L’appuntamento rientra nella seconda edizione del ciclo di incontri “Cantiere invisibile”, del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale (Dium), curato da Alice Gardoncini docente di Editing e tecniche di redazione del corso di laurea in Lettere.



Angela Rastelli si definisce «un’accordatrice di strumenti altrui». Parlerà al pubblico della figura dell’editor, che rappresenta per così dire il cervello della casa editrice, ma spesso, per i non addetti ai lavori, svolge funzioni vaghe e ammantate di mistero. L’editor non è solamente colui che legge e rilegge un testo, che lo indaga e ne mette alla prova ogni aspetto; il suo compito è anche quello di supervisionare e coordinare l’intero processo editoriale, dalla scelta del manoscritto fino al rapporto con gli autori, gli agenti, i librai.



Angela Rastelli, editor per la narrativa italiana di Einaudi editore, ha collaborato con importanti autori e autrici, come Paolo Cognetti e Donatella Di Pietrantonio, e tiene un corso all’Università di Torino sull’officina editoriale.