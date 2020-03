Il MiBACT lancia 'L'Italia Chiamò'

Venerdì 13 marzo, in diretta dal canale @YouTube del Mibact è in programma

#litaliachiamò, la prima grande maratona solidale per il Dipartimento Protezione Civile.

18 ore con protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’innovazione. Voci e volti della radio e della tv. Attori, scrittori, cantanti, scienziati. E tanti museitaliani. Tutti uniti in un grande live streaming per raccontare al mondo come reagisce l’Italia davanti all’emergenza Coronavirus. Il tutto in onda dalle 6 del mattino fino alla mezzanotte.

Link utile: www.youtube.com/MiBACT.