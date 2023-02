Il Ministero della Cultura in campo per Go! 2025

L'immagine di Go!2025 sarà pubblicizzata in ogni appuntamento fieristico, in ambito turistico e culturale, che vedrà la presenza dell'Italia. Lo ha assicurato il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, durante l'incontro con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna e l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli.

Ho incontrato @rodolfoziberna Sindaco di #Gorizia, con #NovaGorica capitale europea della cultura 2025 e l'Assessore regionale del Friuli Venezia Giulia @GibelliTiziana.

Insieme per superare il passato e lavorare per il futuro. pic.twitter.com/g38IbMMsQa — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) February 17, 2023

Sangiuliano ha fatto sapere che seguirà in prima persona l'evoluzione dell'evento e visiterà al più presto Gorizia e Nova Gorica "magari insieme con il ministro sloveno della cultura, per sentire da vicino la rinascita di un territorio profondamente colpito dalla storia che ha saputo ricostruirsi, anche socialmente, superando tragedie e risentimenti e diventando simbolo dell'Europa della pace e del progresso".

Per questo Go!2025 "travalica i confini delle due città e diventa un evento che coinvolge un territorio ben più ampio". Il ministro ha garantito che saranno approfondite possibili linee di finanziamento a sostegno delle iniziative messe in atto dal Comune di Gorizia "anche perché si tratta davvero di una straordinaria opportunità, anche turistica, per Gorizia, il Fvg e tutto il Nordest e vogliamo essere convintamente al vostro fianco".

Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di potenziare la Biblioteca Statale Isontina, che da tempo soffre per la cronica carenza di personale, e la Soprintendenza del Fvg, con l'impegno a verificare ogni possibilità per trovare soluzioni adeguate.

"La Regione ha creduto in questo progetto fin dall'inizio - ha commentato al termine Gibelli - e lo ha accompagnato passo dopo passo, anche finanziariamente. Il riconoscimento totale e pieno del Governo chiude il cerchio e ci fa andare avanti ancora con maggior forza".

"Mi sono trovato di fronte una persona che ha davvero manifestato grande interesse per ciò che sta accadendo sul nostro territorio dimostrando di aver compreso la grande portata di Go!2025. Non posso che ringraziarlo di cuore per questo: Gorizia ha trovato un nuovo amico", ha detto Ziberna.