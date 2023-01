Il Ministro Piantedosi a Trieste per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, dal 24 gennaio al 7 febbraio Trieste ospiterà la mostra documentale dal titolo '1938-1945. La persecuzione degli Ebrei in Italia e a Trieste. Documenti per una Storia' nell’atrio della Camera di commercio.

L’evento, voluto dal Ministero dell’Interno in accordo con il Centro di documentazione ebraica contemporanea, è organizzato dalla Prefettura di Trieste in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Comunità Ebraica di Trieste, la Camera di Commercio Venezia Giulia, l’Archivio di Stato, il Comune di Trieste, l’Ufficio scolastico regionale, l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trieste.

La Mostra sarà inaugurata, alle 13, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il taglio del nastro sarà preceduto dalla consegna da parte del Ministro delle medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti. La cerimonia avverrà nel Palazzo del Governo.



Si tratta di Bruno Bernasconi (deceduto) - insignita la figlia Cinzia Bernasconi; Giuseppe e Rosa Mustacchi (deceduti) - insignito il nipote Massimiliano Fabian; Raffaele Pindozzi (deceduto) – insignito il figlio Tiziano Pindozzi; Antonio Precali (deceduto) – insignita la figlia Dara Precali.Alle 11 seguirà un convegno, sempre al Palazzo del Governo, su invito, con gli interventi di Gadi Luzzatto Voghera, direttore della Fondazione Cdec e storico dell’ebraismo e dell’età contemporanea, e di Tullia Catalan, professoressa associata di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste.Al termine le autorità si recheranno, per una sosta, nei pressi della lapide che è stata apposta sotto le volte del palazzo Comunale nel 2018, in ricordo dell’annuncio a Trieste dell’imminente promulgazione delle leggi razziali, avvenuto in piazza dell’Unità d’Italia il 18 settembre 1938.Alle 14.30 le autorità presenzieranno all’inaugurazione della mostra 'Dipingere per ricordare' al Museo della Comunità Ebraica di Trieste Carlo e Vera Wagner.