Il mondo raccontato da un fotoreporter

Fotoreporter giramondo e controcorrente, l’udinese Danilo De Marco è un fotografo ispirato da un pensiero politico sempre rigoroso, che accetta senza commentare, proponendo una ricerca efficace attraverso i suoi scatti realizzati un po’ dappertutto: dall’America latina all’Asia, dall’Africa al Medio Oriente, senza però dimenticare i personaggi importanti del suo/nostro Friuli.

Nella chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento ha aperto una nuova mostra dedicata all’arte del fotografare, ospitata nell’ambito della 36a edizione del Premio Friuli Venezia Giulia Fotografia e curata dal Craf (Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia) di Spilimbergo.

La significativa selezione di immagini del maestro friulano, vincitore del Premio regionale, resterà visitabile fino al 4 settembre con oltre 50 immagini in bianco e nero, cui fa da corredo un catalogo realizzato da Forum e a cura di Arturo Carlo Quintavalle, con testi di approfondimento di numerosi autori che raccontano, con le parole del presidente del Craf, Davide De Lucia, un lavoro “di grande spessore documentario e narrativo, da cui emerge grande attenzione nei confronti della ricerca antropologica ed etnografica, con ossequio alla memoria storica e all’espressione culturale di una civiltà umana e ambientale. Nel caso specifico, di quella cinese”.

La raccolta Un tempo in Cina, lavoro svolto da De Marco nel 1992, è quanto mai attuale: uno studio sociale e antropologico che esprime il percorso, sempre coerente, del suo autore. Ritratti che spesso denunciano le condizioni di un popolo che si presenta con uno sguardo sorridente, immerso in una vita povera ma dignitosa, che mostra negli sguardi delle persone le emozioni e i traumi di un’umanità sofferente. Ispirato da un pensiero politico sempre rigoroso, l’autore propone una ricerca efficace che contribuisce a farci comprendere aspetti e modi di vivere di una cultura estremamente diversa dalla nostra, “ma che dobbiamo conoscere per assicurarci una futura pacifica convivenza”, come puntualizza l’Assessore regionale alla cultura, Tiziana Gibelli.

Nato a Udine nel 1952, da quasi quarant’anni De Marco collabora da ‘libero fotografo’ con testate giornalistiche europee e non solo. La sua storia con la fotografia inizia molto presto: intorno ai vent’anni, prende in mano la macchina fotografica per non lasciarla più, prima come apprendista in un laboratorio fotografico di stampa, poi nei ripetuti viaggi per il mondo alla ricerca di aspirazioni di giustizia e di vita in altri luoghi, in culture e comunità diverse. Nel suo lavoro, Danilo De Marco si rivela un instancabile cercatore che trova e trasforma il suo lavoro in reportage da offrire a testate responsabili per mostre, cataloghi, monografie.