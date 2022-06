Il MuCa agli Stati Generali del Patrimonio Industriale

Nell’ambito della promozione del MuCa per l’anno 2022, partecipazione straordinaria del Museo della Cantieristica di Monfalcone ai Secondi Stati Generali del Patrimonio Industriale. L’evento, promosso dall’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale – Aipai – in occasione dei suo venticinque anni, si è appena concluso a Roma e ha rappresentato una preziosissima occasione per la città di Monfalcone di partecipare a scambi di idee e progetti per lo sviluppo del territorio, nell’ottica di un futuro di relazioni nazionali e internazionali sull’archeologia industriale e sul turismo ad essa legato.

L’incontro e il confronto tra i numerosi ambiti operativi, di ricerca e istituzionali coinvolti nei progetti di archeologia industriale presentati si è svolto con l’obiettivo di valorizzare i percorsi culturali e le azioni di valorizzazione attuate dai partecipanti, le tante pratiche di conservazione e nuove destinazioni, ponendo le basi per una solida rete di relazioni e con l’obiettivo di incentivare la conoscenza del patrimonio architettonico e il recupero dello stesso con nuove e diverse destinazioni funzionali.

La risposta è stata estremamente ampia e tra i contributi presentati in gran numero sono emersi studi di approfondimento che coinvolgono un numero crescente di discipline che convergono sul tema dell’archeologia industriale.

In questo contesto, ha suscitato grande attenzione la relazione presentata dagli operatori del MuCa – Museo della Cantieristica di Monfalcone – che, a partire dal racconto della struttura narrativa proposta dal Museo – si è poi sviluppata illustrando le molteplici attività istituite per valorizzare la storia industriale del nostro territorio e dello stesso cantiere navale e promuoverne la conoscenza. Nell’ambito dell’approfondimento dedicato al turismo industriale, sono intervenuti per il MuCa l’ingegnere Edino Valcovich – progettista del primo Piano di Recupero del Quartiere di Panzano e del recupero dell’Albergo Impiegati (ora Euro Palace) dello stesso quartiere e autore di numerose pubblicazioni sull’Archeologia Industriale del territorio del Monfalconese – Chiara Mistelli e Giulia Norbedo, che hanno condiviso l’esperienza acquisita nei tanti anni di lavoro presso il Museo della Cantieristica, diventato essenziale strumento per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale del territorio.

Il grande interesse mostrato dagli oltre 350 partecipanti all’evento contribuirà a rafforzare e ampliare lo sviluppo di quel tessuto di relazioni culturali nazionali ed internazionali che è indispensabile per rendere ancora maggiore l’interesse nei confronti del MuCa, “unicum museale” grazie alle sue specificità: unico museo italiano dedicato alla cantieristica, il MuCa è un museo diffuso, che coinvolge il territorio in maniera diretta, non soltanto con il percorso interno al museo, ma anche con una serie di percorsi esterni nel villaggio di Panzano e di visite guidate all’interno dello stabilimento Fincantieri e che, in quanto tale, si inserisce in modo sempre più deciso nella rete nazionale ed internazionale di turismo culturale che sta continuando a svilupparsi non solo tra gli addetti ai lavori.

Dal 22 al 26 giugno, il MuCa sarà protagonista del terzo Memo Festival: iniziative, eventi, appuntamenti per condividere la memoria del lavoro e del territorio. Fino al 30 settembre il Museo è aperto lunedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Per info e prenotazioni: info@mucamonfalcone.it.