Il Museo archeologico nazionale di Aquileia riapre al pubblico martedì 2 giugno, con un nuovo orario di visita e nuove modalità di accesso.

Per il mese di giugno, il museo sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 13.30 alle 19.30, con chiusura bookshop e biglietteria alle ore 19.00.

Per gestire al meglio il flusso di visitatori ed evitare code, in questa fase di sperimentazione è vivamente consigliata la prenotazione, effettuabile al numero 0431 91016 (dal martedì alla domenica 13.00-19.00), con email a bookshopaquileia2019@gmail.com oppure on line dal sito web del Museo.

Per accogliere il pubblico in piena sicurezza, in ottemperanza alle linee guida ministeriali, sono state adottate specifiche misure igienico sanitarie e istituite nuove norme di comportamento, riassunte nel pannello informativo elaborato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Aquileia, che accoglierà i visitatori all'ingresso del Museo.