Il Museo del Monte San Michele ricorda la figura di Ungaretti

L’8 febbraio 1888 nasceva ad Alessandria d’Egitto uno dei più grandi letterati italiani del Novecento: Giuseppe Ungaretti.

Proprio in occasione di questa ricorrenza, il Museo del Monte San Michele a Sagrado organizzerà un nuovo appuntamento dedicato alla sua figura.

Se ad agosto scorso, la precedente iniziativa ungarettiana del Museo era volta ad approfondire l’esperienza di guerra del poeta e la produzione letteraria che da essa scaturì, questo nuovo evento sarà, invece, incentrato sulla sua vita e sulla sua opera al di là della parentesi bellica. Infatti, sebbene indissolubilmente marchiata dal Carso del primo conflitto mondiale, vista nella sua interezza quella di Ungaretti fu un’esistenza intensamente vissuta, fatta di viaggi in terre lontane, grandi amori, folli passioni, accese polemiche, amicizie leali, interessi artistici, profondi dolori, successi, delusioni e contraddizioni.

Al racconto di questa affascinante e spesso poco nota biografia, di un uomo che attraversò il 'secolo breve' lasciando il segno attraverso la sua letteratura, sarà dedicata l’escursione storico- letteraria ‘E subito riprende il viaggio ... .Ungaretti: vita d’un uomo oltre il Carso’, condotta da Elisa De Zan.

L’appuntamento è previsto proprio per sabato 8 febbraio, giorno del compleanno del poeta, alle 14.30 con partenza dal piazzale antistante il Museo del Monte San Michele.

L’iniziativa, gratuita per il pubblico, è organizzata dalla cooperativa sociale Thiel, che si occupa della gestione del museo, con il sostegno della Regione FVG e in collaborazione con il Comune di Sagrado. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.