Il Museo della moda tra la terra e il cielo

Un patrimonio riconosciuto di “eccezionale interesse” dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali. È quello che dal mese scorso fa parte della mostra Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline, organizzata da Erpac Fvg al Museo della Moda e delle Arti applicate di Gorizia, in Borgo Castello. Uno straordinario e variopinto percorso espositivo tra tessuti ricamati, paramenti sacri, pizzi, modelli e cartoni da ricamo e da merletto, tutti lavori e manufatti delle Madri Orsoline che per quasi 350 anni vissero e operarono a Gorizia.

Acquistata lo scorso anno da Erpac Fvg, la collezione, oltre a presentarsi in eccellente stato di conservazione e pressoché integra, vanta innumerevoli motivi di interesse, che vanno dalla storia dell’arte e dell’artigianato alla storia sociale e religiosa. Già, perché oltre ai paramenti sacri più sontuosi, rutilanti di oro e argento, nella mostra sono presenti le più umili – ma sempre impeccabili – testimonianze dei lavori manuali che le monache praticavano e insegnavano alle proprie allieve. La cifra distintiva delle Orsoline risiedeva proprio nella vocazione all’insegnamento, attività praticata durante tutto l’arco cronologico della loro lunga, operosa permanenza a Gorizia.



La mostra sarà aperta fino al 30 settembre 2022, anche se dall’8 aprile, per celebrare il 350° dall’arrivo a Gorizia della Madri Orsoline, l’allestimento si concentrerà soprattutto sulla vita all’interno del monastero goriziano e sulle tecniche praticate dall’Ordine di Sant’Orsola per l’arte del ricamo. Il Museo della Moda e delle Arti applicate ospita da qualche giorno anche anche la mostra Gioiello e progetto. Dalla forma piana alla tridimensione, curata dal designer e architetto Roberto Zanon, si focalizzata sullo sviluppo del gioiello contemporaneo non tradizionale, partendo dalla forma piana per indagare sul concetto di tridimensionalità attraverso una vasta gamma di materiali inusuali. Dall’ottobre 2022 il Museo aprirà un nuovo allestimento che riguarderà la quadreria, un importante corpus di incisioni settecentesche e da mobili della sacrestia dell’antico monastero di Gorizia.